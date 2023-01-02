  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Şaka değil gerçek! Alman polisi Tesla'yı kovaladı
Dünya

Şaka değil gerçek! Alman polisi Tesla'yı kovaladı

Elektrikli otomobil Tesla'nın otopilotu Alman polisini 15 dakika boyunca peşine taktı.

Yeniakit Publisher
2023-01-02 19:44:00 -
Şaka değil gerçek! Alman polisi Tesla'yı kovaladı

Almanya’da bir sürücü, Tesla marka aracını otopilot moduna alarak direksiyon başında uyudu. Polis, dur ihtarına uymayan otopilot modundaki aracı 15 dakika boyunca kovaladı.

Almanya’da otopilot modundaki Tesla polisten kaçtı. Bavyera eyaletinde yer alan Bamberg şehri yakınlarındaki A70 otobanında bir sürücü Tesla marka aracını otopilot moduna alarak direksiyon başında uyudu. Polis, söz konusu aracı durdurmak istedi fakat sürücü polislere yanıt vermedi. Sürücüyü uyandırmakta başarısız olan polis, saatte 110 kilometre hızla otopilot modundaki aracı kovaladı. Yaklaşık 15 dakika sonra araç sürücüsü uyanarak aracı kenara çekti.

Bamberg polisi tarafından 29 Aralık'ta yapılan açıklamada, 45 yaşındaki sürücünün kontrol esnasında "uyuşturucu etkisi altındaymış" gibi tepkiler verdiği aktarılarak, sürücünün aracın güvenlik sistemini ellerinin direksiyonda olduğuna inandırmak için ağırlık kullandığı ifade edildi. Sürücünün karayolu trafiğini tehlikeye atmakla suçlandığı aktarılan açıklamada, mahkemeye kadar sürücünün ehliyetine el konulduğu belirtildi. Tesla ve polis arasındaki kovalamaca kimsenin yaralanmadığı da açıklandı.

Elon Musk, Tesla'daki CEO'luk koltuğundan...
Elon Musk, Tesla'daki CEO'luk koltuğundan...

Ekonomi

Elon Musk, Tesla'daki CEO'luk koltuğundan...

Mercedes’in Tesla’ya rakip olma planları ertelendi
Mercedes’in Tesla’ya rakip olma planları ertelendi

Teknoloji

Mercedes’in Tesla’ya rakip olma planları ertelendi

Elon Musk'tan rekor Tesla hissesi satışı!
Elon Musk'tan rekor Tesla hissesi satışı!

Ekonomi

Elon Musk'tan rekor Tesla hissesi satışı!

Tesla tahtından oldu! Çinli dev toz yutturdu
Tesla tahtından oldu! Çinli dev toz yutturdu

Otomotiv

Tesla tahtından oldu! Çinli dev toz yutturdu

Tesla hisseleri çakıldı
Tesla hisseleri çakıldı

Ekonomi

Tesla hisseleri çakıldı

Elon Musk'ın Tesla'sından Türkiye hamlesi! 'Yardım etmek ister misiniz?' diye sorarak duyurdular
Elon Musk'ın Tesla'sından Türkiye hamlesi! 'Yardım etmek ister misiniz?' diye sorarak duyurdular

Ekonomi

Elon Musk'ın Tesla'sından Türkiye hamlesi! 'Yardım etmek ister misiniz?' diye sorarak duyurdular

Apple başaramadı ama Tesla yaptı
Apple başaramadı ama Tesla yaptı

Teknoloji

Apple başaramadı ama Tesla yaptı

Tesla ve Togg rekabeti başlıyor
Tesla ve Togg rekabeti başlıyor

Ekonomi

Tesla ve Togg rekabeti başlıyor

Tesla hisseleri en kötü döneminde
Tesla hisseleri en kötü döneminde

Dünya

Tesla hisseleri en kötü döneminde

Tesla alarm veriyor! 1 trilyon dolar eridi
Tesla alarm veriyor! 1 trilyon dolar eridi

Teknoloji

Tesla alarm veriyor! 1 trilyon dolar eridi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23