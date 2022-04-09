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Dünya Şaka değil gerçek! 500 tonluk köprüyü çaldılar!
Dünya

Şaka değil gerçek! 500 tonluk köprüyü çaldılar!

​Hindistan'ın Bihar eyaletinde 500 tonluk ve 19 metrelik eski bir köprü, görevli gibi davranan hırsızlar tarafından sökülerek çalındı.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 16:27:00 -
Şaka değil gerçek! 500 tonluk köprüyü çaldılar!

​Hindistan'ın Bihar eyaletinde 500 tonluk ve 19 metrelik eski bir köprü, görevli gibi davranan hırsızlar tarafından sökülerek çalındı.

Olay, Bihar'ın Amiyawar bölgesinde meydana geldi.

Yerel medyaya göre, su kaynakları departmanı görevlisi kılığına giren hırsızlar, 1972'de inşa edilen ve kullanımda olmayan eski bir köprüyü çalmak için iş makineleri ve demir kesicilerle bölgeye geldi.

Hırsızlar, bölgedeki personeli de kandırıp onların da yardımıyla 3,5 metre yüksekliğinde, 19 metre uzunluğunda ve 500 ton ağırlığındaki köprüyü sökerek araçlara yükledi ve bölgeden uzaklaştı.

Güpegündüz gerçekleşen ilginç hırsızlık vakası karşısında yerel sakinler büyük şaşkınlığa uğradı. Olay ulusal ve yerel medyada geniş yankı buldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İLKHA)

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