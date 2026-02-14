  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Erdoğan’ın elinden ödül almıştı! Kademeli emeklilik bekleyen milyonları üzdü: Yok… Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme Müfettişler milyonlarca lira zarara yol açan suç örgütünü çökertti! Devleti 316,5 milyon TL dolandırmışlar! 11 ilde büyük operasyon! Çok sayıda kişi tutuklandı Bunu ancak Cumhuriyet ve Sözcü yapar! Milli değil ‘cımbız’ gazete Bölgenin sorunu işbirliği ve istikrar eksikliği Orta Doğu’nun kurtuluşu Kalkınma Yolu Projesi’nde Yunan’ın pervasızlığı tepki çekti! Gayri Askeri Statüdeki Sakız’da askeri tatbikat! AK Partili vekil, Özgür Özel ile böyle dalga geçti! CHP her meseleye şaşı bakıyor! Ali Mahir, İliç’teki elim kazayı “katliam” diye andı! Epstein’in bağlantılarına perde çekme girişimi Batı medyasından Moossad'a uşaklık
Sağlık Şaka değil gerçek! 112'yi arayıp bakın ne istediler
Sağlık

Şaka değil gerçek! 112'yi arayıp bakın ne istediler

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Şaka değil gerçek! 112'yi arayıp bakın ne istediler

Muğla’da Sevgililer Günü’nde 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan bir vatandaşın talebi hem şaşırttı. Elbette bu ilginç istek cezasız kalmadı.

14 Şubat Sevgililer Günü’nde Muğla’da yaşanan bir telefon görüşmesi, acil çağrı hatlarının amacı dışında kullanılmasının ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha ortaya koydu.

 

 ‘Ne bileyim bir pasta getirir"

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezini arayan bir vatandaş sevgilisi ile çok mutlu olduğunu belirterek, 112 Acil Çağrı Merkezinin bu mutluluğa ortak olmasını istedi. 112 Acil Çağrı Merkezi operatörünün ‘Nasıl yardımcı olabilirim' sorusuna, ‘Ne bileyim bir pasta getirir" demesi üzerine operatör tarafından hattın meşgul edilmemesi için çağrı sonlandırıldı.

 

“Bazı kalp çarpıntıları için 112 aranmaz”

112 Acil Çağrı Merkezi yetkilileri, "Sevgililer Gününde Hatırlatma" uyarısı yaparak, "Aşk güzel, 112 Acil Çağrı ciddi bir iştir. Bazı kalp çarpıntıları için 112 aranmaz" notu düştü.

 

112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere meşgul eden vatandaşa Kabahatlar Kanunu gereğince bin 882 TL para cezası kesildi.

 

“Biz sevgilimle şu an çok mutluyuz”

Yetkililer, 112 Acil Çağrı Merkezlerinin sağlık, güvenlik ve itfaiye gibi hayati öneme sahip hizmetler için arandığını vurgulayarak, asılsız ve gereksiz çağrıların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşımı geciktirebileceğine dikkat çekerek bu tür asılsız ihbarların, gerçek ihbarda kurtarılması muhtemel bir cana neden olabileceğini söylediler.

 

Vatandaş ile 112 operatörü arasında telefonda yaşanan o diyalog:

 

-Acil Çağrı Merkezi.

-İyi akşamlar, kolay gelsin.

-Sağ olun. Acil durumunuz nedir?

-Muğla 112 ile görüşüyorum değil mi?

-Doğrudur beyefendi. Dinliyorum sizi.

-Biz sevgilimle şu an çok mutluyuz.

-Evet.

 

-112 bize yardımcı olabilir mi? Ya da mutluluğumuza bir katkısı olabilir mi?

-112'nin sizin mutluluğunuza nasıl bir katkısı olmasını bekliyorsunuz beyefendi?

-Ne bileyim, bir pasta getirir, bir şeyler getirir. Yani bilmiyorum.

-Sizin acil durumunuz var mı beyefendi?

-Yok.

-112 acil çağrı hattını gereksiz yere meşgul etmeyin lütfen. Acil durumunuz olmadığı için çağrıyı sonlandırıyorum.

Ortak çalışmalar sürecek! Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan Kızılay mesajı
Ortak çalışmalar sürecek! Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan Kızılay mesajı

Sağlık

Ortak çalışmalar sürecek! Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan Kızılay mesajı

Kabızlık sandı, gerçek ameliyatta ortaya çıktı! Karnından tam 2 litre boşaltıldı
Kabızlık sandı, gerçek ameliyatta ortaya çıktı! Karnından tam 2 litre boşaltıldı

Sağlık

Kabızlık sandı, gerçek ameliyatta ortaya çıktı! Karnından tam 2 litre boşaltıldı

İyileşme hızlanıyor, risk azalıyor! Fıtık ameliyatında çığır açan yöntem
İyileşme hızlanıyor, risk azalıyor! Fıtık ameliyatında çığır açan yöntem

Sağlık

İyileşme hızlanıyor, risk azalıyor! Fıtık ameliyatında çığır açan yöntem

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li belediyelerdeki rezalete tetikçi Ataklı'dan kan donduran savunma! Utanmazlığın bu kadarına pes, CHP'li sapığı böyle savundu
Gündem

CHP'li belediyelerdeki rezalete tetikçi Ataklı'dan kan donduran savunma! Utanmazlığın bu kadarına pes, CHP'li sapığı böyle savundu

CHP’li belediyelerde ayyuka çıkan ahlaksızlık ve taciz skandalları toplumun sinir uçlarıyla oynamaya devam ederken, malum zihniyetin kalemşo..
Jandarmanın nefes kesen operasyonuyla 12 il aynı anda sarsıldı! Hesaplardaki o devasa rakamı görenlerin nutku tutuldu
Gündem

Jandarmanın nefes kesen operasyonuyla 12 il aynı anda sarsıldı! Hesaplardaki o devasa rakamı görenlerin nutku tutuldu

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 12 ilde eş zamanlı olarak yürütülen dev operasyonda, 15 ayrı organize suç örgütüne büyük bir darbe ind..
Anlayan anlar anlamayan tepinir durur! Fuat Oktay’dan çok net Kaan motoru mesajı
Gündem

Anlayan anlar anlamayan tepinir durur! Fuat Oktay’dan çok net Kaan motoru mesajı

BMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, ABD’deki temaslarının ardından yaptığı açıklamada, milli gururumuz KAAN’ın motor üretimine dair ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23