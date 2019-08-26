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Sait Karafırtınalar: "Pozisyonları cömertçe harcadık"

İstanbulspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Altay’da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar maçın ardından konuştu.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 22:22
Sait Karafırtınalar: "Pozisyonları cömertçe harcadık"

İstanbulspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Altay’da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar maçın ardından konuştu. İyi oynadıklarını söyleyen deneyimli hoca, birçok pozisyondan yararlanamadıklarını söyledi.


TFF 1. Lig’in 2. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Altay’da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmede bulundu. Oyuncularını tebrik ederek söze başlayan Karafırtınalar, “Deplasmandan alınan 1 puan her zaman değerlidir ve güzel bir oyun oynadık. Farklı da kazanabilirdik. Dinamik bir İstanbulspor vardı. İyi bir takıma karşı iyi hazırlandık. Çok fazla pozisyon vermedik ama çok cömerttik. İlk yarıda da farklı bir skorla soyunma odasına gidebilirdik. Alınan 1 puan var. Oyuncularımı deplasmanda oynadıkları futbol ve aldıkları 1 puan için kutluyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 22:22
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