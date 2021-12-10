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Dünya Said ülkedeki krizin kaynağını açıkladı
Dünya

Said ülkedeki krizin kaynağını açıkladı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede yaşanan krizin kökeninde, artık geçerliliği ve meşruiyeti kalmayan 2014 anayasası olduğunu öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 03:38:00 -
Said ülkedeki krizin kaynağını açıkladı

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Said, Tunus Üniversitesinde görev yapan anayasa profesörleri Es-Sadık Belıyd, Emin Mahfuz ve Muhammed Salih bin İsa ile Kartaca Sarayı'nda bir araya geldi.

Said, 2014 anayasasının meşruiyetinin ele alındığı görüşmede, "Bugün Tunus'ta yaşanan sorun, geçerliliği kalmayan ve meşruiyeti olmadığı için de uygulanması mümkün olmayan 2014 anayasasının sonucudur." dedi.

Cumhurbaşkanı Said, "Sorunun çözümü için gidilmesi gereken yol artık bellidir. Bu da tamamen farklı ve yeni bir yöntemle halka müracaat etmek ve onun iradesine dayalı hukuki bir çözüm getirmektir." ifadesini kullandı ancak ayrıntı vermedi.

Tunus'ta Ocak 2014'te 200'den fazla milletvekilinin onayıyla yeni bir anayasa oluşturulmuştu.

Tunus'taki siyasi kriz

Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinin ardından 22 Eylül'de de bazı yeni kararnameler yayımlamıştı.

Bu kararnamelerle Cumhurbaşkanının yasama ve yürütme yetkisi genişletilmiş, ayrıca yasa tekliflerinin anayasaya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon da feshedilmişti.

Said'in aldığı tüm bu kararlar ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açmıştı.

Ülkedeki krizden çıkmak için birçok siyasi ve sivil toplum kuruluşu geniş kapsamlı "ulusal diyalog" çağrısı yapıyor.

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