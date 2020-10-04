Said Nursi’nin talebelerinden Mehmet Fırıncı Hakk’a yürüdü

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Bediüzzaman Said Nursi’nin talebelerinden Mehmet Fırıncı, tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında vefat etti. Asıl adı Mehmet Nuri Güleç olan, aynı zamanda İstanbul İlim ve Kültür Vakfı ile Nur Vakfı Başkanı olan Fırıncı hoca, bir süredir Bahçelievler’deki özel bir hastanede rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Durumu son günlerde gittikçe ağırlaşan ve böbrek rahatsızlığı da yaşayan Fırıncı hoca, dün sabah hayatını kaybetti. İstanbul İlim ve Kültür Vakfı’ndan yapılan açıklamada, “Bediüzzaman Hazretlerinin talebesi muhterem Mehmed Fırıncı ağabey Hakk’ın rahmetine kavuştu. 92 yıllık ömrünü Kur’an ve iman hizmetinde geçiren, tevazuu, şefkati, nezaketi ile gönüllerde taht kuran, asrımızın mühim bir Kur’an tefsiri olan Risale-i Nur’ların neşriyatında ve birçok dünya diline çevrilmesinde çok önemli hizmetler gören muhterem ağabeyimizi Rahmet-i Rahman’a uğurladık. Cenaze namazı 4 Ekim Pazar günü (bugün) öğle namazında Eyüp Sultan Camii’nde kılınacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Eyüp Sultan Camii haziresine defnedilecektir” ifadeleri kullanıldı.