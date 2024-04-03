Sahurda yenilen iki dilim ananasın o muhteşem faydaları! Sonucu görenler gözlerine inanamadı! İşte sebebi

Kısa günlere denk gelen Ramazan'da tüketilebilen besin çeşitliliği de çok olur. Bunlardan biri de ananastır. Güzel kokusu ve etli yapısıyla ağızları sulandıran ananas, en fazla tercih edilen tropikal besindir. İçeriğinde yüksek oranda A vitamini ve Kalsiyum barındırır. Ayrıca lif bakımından zengin olduğundan sindirimi kolaylaştırır. Eski çağlarda keşfedilen ananas, özellikle ruhsal hastalıklara iyi geldiği için tüketimi tavsiye edilmiştir. Suyu çıkartıldığı gibi reçel kıvamında da tüketilir. Tüm bunların yanı sıra Ramazan ayında en önemli öğün olan sahurda uzmanlar özellikle 2 dilim tüketilmesi gerektiğini tavsiye eder.

Sebebi olarak gösterilen işte o muhteşem faydaları!

SAHURDA YENİLEN ANANASIN MUHTEŞEM FAYDALARI

Pandemi sürecinde uzmanlar en çok bağışıklığın güçlenmesi gerektiğini belirtir. Ramazan ayında da devam eden koronavirüse karşı uzmanlar koruyucu olan besinlerin sahurda tüketilmesi gerektiğinin altını çizer. Bu besinlerden biri de ananastır. C vitamini bakımından zengin olan ananastan sahurda sadece iki dilim tüketmek ertesi gün vücudun virüslere karşı daha dirençli olmasını destekler.



yasemin'com'un aktardığı haberde ayrıca açlık ve susuzluğa bağlı oluşan ağız kokusu probleminin önüne geçer. Özellikle mide asidine karıştığından ağza gelen nefesin kötü kokmasının engeller. Bunun yanı sıra ağız içindeki enfeksiyonu azaltır. Dil üzerinde besin atıklarının neden olduğu kokuyu önler.