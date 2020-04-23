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Oruç

Sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Sahura kalkmak gerekiyor mu?

Sahursuz oruç tutulur mu? Ramazan ayıyla birlikte vatandaşlar akıllarına takılan soruların cevaplarını araştırmaya başladı. Pek çok kişi “Sahura kalkmadan oruç tutabilir miyim?” , “Sahura kalkmanın hükmü nedir?” , “Oruç tutmak için sahura kalkmak gerekiyor mu?” , “Sahura kalkmazsam olur mu?” , “Sahur yapmazsam oruç tutmamda sakınca var mı?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, merak ettiğiniz “Sahura kalkmak gerekiyor mu?” sorusunun cevabı.

2020-04-23 12:55:00 -
Sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Sahura kalkmak gerekiyor mu?

Ramazan ayıyla birlikte vatandaşların akıllarını pek çok soru kurcalıyor. Bunlardan biri de sahur hususunda. Pek çok kişi sahura kalmadan oruç tutulup tutulmayacağı yönünde. İşte, detaylar.

Sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Sahura kalkmak gerekiyor mu?

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20).

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî’, II, 105).

Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (Zâriyât, 51/18). Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.

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