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Yemek Tarifleri

Sahur için tarif | Yumurta dolması nasıl yapılır?

Sahur için yumurta dolması nasıl yapılır? Sahur sofraları için lezzetli ve farklı tarif arayanlar "Sahur için tarifler" , "Yumurta dolması malzemeleri" , "Yumurta dolması nasıl hazırlanır?" , "Denenmiş yumurta dolması tarifi" konularını araştırıyor. Peki, yumurta dolması nasıl yapılır?

2020-04-27 00:33:00 -
Sahur için tarif | Yumurta dolması nasıl yapılır?

Uzmanlar uzun süreli tokluk ve sağlıklı bir beden için sahurda mutlaka yumurta tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. Hal böyle olunca vatandaşlar farklı yumurtalı tarifleri araştırıyor. İşte, detaylar.

Yumurta dolması tarifi

Malzemeler:

  • 5 adet yumurta
  • Tuz
  • Toz biber
  • Karabiber
  • 1 avuç maydanoz
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

Yumurta dolması nasıl yapılır?

Öncelikle 5 adet yumurtayı haşlıyoruz.

Haşlanan yumurtaları birkaç dakika soğuttuktan sonra kabuklarını soyuyoruz.

Yumurtalar soğuduktan sonra kabuklarını soyuyoruz ve uzunlamasına ortadan ikiye kesiyoruz.

Daha sonra yumurtaların sarılarını beyaz kısmına zarar vermeden çıkartıyoruz.

Yumurta sarılarını çatalla eziyoruz.

Ardından yumurta sarılarının içerisine baharat, maydanoz ve yağı ekleyip karıştırıyoruz.

Karıştırma işleminin ardından yumurta sarılarını beyazların içerisine yerleştiriyoruz.

Afiyet olsun.

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