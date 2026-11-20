Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, “Sahtekârsın Sözcü, müfterisin Barış” başlıklı bugünkü köşe yazısında, Sözcü gazetesinin yayın politikası, basın özgürlüğü tartışmaları ve Barış Pehlivan'ın gündeme taşıdığı iddialara ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü'nün geçmişteki yayınını hatırlattı

Karahasanoğlu, kendisine Türkiye'de basın özgürlüğü bulunmadığını söyleyen bir okuruyla yaşadığı diyaloğu aktararak, Sözcü gazetesinin geçmişte birinci sayfasında yayımladığı bulmacada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve merhum annesini hedef alan hakaret içerikli ifadelerin yer aldığını hatırlattı.

Söz konusu gazete sayfasını okuruyla paylaştığını belirten Karahasanoğlu, okurun gerçeği gördükten sonra kendisinden özür dilediğini aktardı.

Savcı hakkındaki haberin perde arkasına dikkat çekti

Sözcü TV ve sozcu.com.tr'ye kayyım atanmasına gerekçe gösterilen iddianameyi hazırlayan savcı Asım Ekren hakkındaki haberi de değerlendiren Karahasanoğlu, Barış Pehlivan'ın gündeme getirdiği rüşvet suçlamalarının gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Karahasanoğlu, 24 yıl önceki bir olayın çarpıtılarak yeniden kamuoyuna sunulduğunu belirterek, Sözcü'nün savcı Ekren hakkında kullandığı ifadelerle okuyucularını yanlış yönlendirdiğini kaydetti.

"Tüm avukatlarınızı alın, gelin"

Sözcü gazetesi ve Barış Pehlivan'a açık çağrıda bulunan Karahasanoğlu, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Hodri meydan. Tüm avukatlarınızı alın, gelin. Bir canlı yayında, yazdıklarınızın hepsinin yalan olduğunu ispatlayalım."

Basın özgürlüğü tartışmalarındaki çelişkiye işaret etti

Sözcü'nün geçmişteki yayınlarını ve yargı kararlarını ele alış biçimini değerlendiren Karahasanoğlu, basın özgürlüğü söyleminin hakaret ve gerçeğe aykırı yayınları meşrulaştırmak için kullanılamayacağını belirtti.

Yargı kararlarının kamuoyuna eksik aktarıldığını ifade eden Karahasanoğlu, gazetenin tazminat kararlarını geri planda tutarak beraat kararları üzerinden farklı bir algı oluşturmaya çalıştığını dile getirdi.

Karahasanoğlu, yazısının sonunda Sözcü'nün yayınlarına yönelik eleştirilerini sürdürerek, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

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