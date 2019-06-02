Sahtekâr dilenciler işbaşında!

Başkent’in büyük sorunlarından birisi olan dilencilerin sayısı, Ramazan ayında arttı. İnsanların iyi niyetini suistimal eden sahtekâr dilenciler, günün erken saaatlerinden itibaren Kızılay, Ulus, Cebeci gibi insan yoğunluğunun fazla olduğu kent merkezindeki cadde ve sokakları mesken tutuyor. Dilenciler, manevi atmosferi yüksek olan Ramazan ayında insanların duygularını sömürüyor.

Manevi atmosfer dilencilerin hedefinde!

Dilencilerin en fazla görüldüğü yerlerin başında Kızılay geliyor. Gün içinde milyonlarca insanın geçtiği kent merkezinde Atatürk Bulvarı üzerindeki iş merkezlerinin önü, üst geçitler, metro girişleri ve Güvenpark dilenciler tarafından mesken tutuluyor. Her gün belli noktaları yer edinen dilenciler, en çok sabah ve akşam saatlerinde ortaya çıkıyor. Yaşları 3 ila 10 arasında değişen çocuklar avuç açarken, yaşlılar da önlerine mendil açarak dileniyor. Bazı dilencilerin ise para isterken, 4-5 yaşlarındaki çocukları kullandığı görülüyor. Sayılarının azaldığı görülen Suriyeli dilencilerin de, Ramazan ayıyla birlikte tekrar ortaya çıkmaya başlaması da dikkat çekiyor.

Küçük çocukları alet etmeyin!

Günün her vaktinde anne-çocuk, baba-çocuk ve birçok şekilde karşılaşılan dilencilere vatandaş artık tepki gösteriyor. Manevi atmosferi yüksek olan Ramazan ayında insanların duygularını sömürmeye çalışan dilenciler, sıcak havalarda o küçük çocukları sahtekârlıklarına alet ederek dilenmesine vatandaşlar bıktıklarını söyledi.