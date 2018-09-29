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Sahte vali Çorum'da enselendi!

Kendisini Bartın Valisi olarak tanıtıp aradığı çok sayıda iş insanını "Tekerlekli sandalye alacağız." diyerek dolandırdığı iddia edilen şahıs, Çorum'da yakayı ele verdi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 18:57
Sahte vali Çorum'da enselendi!

Tekerlekli sandalye alınacağını söyleyerek Bartın ve diğer illerdeki şirket sahiplerini ve iş insanlarını telefonla arayıp sesini de benzetmeye çalışarak kendisini Bartın Valisi olarak tanıtan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çorum'da yakalandı

Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli S.V'yi Çorum'da gözaltına aldı.

50 bin liralık vurgun

Aynı yöntemle Isparta, Rize, Nevşehir ve başka illerde de benzer olayları gerçekleştirmeye çalıştığı öğrenilen şüphelinin, iş insanlarından aldığı paraları başka bir ildeki hesabına aktardığı ve ilk etapta 50 bin liralık dolandırıcılık yaptığının tespit edildiği bildirildi.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 18:57
  1. Rize
  2. Nevşehir
  3. Isparta
  4. Sahte vali
  5. sahte Bartın Valisi
  6. Çorum'da yakalandı
  7. dolandırıcılık

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