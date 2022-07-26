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Gündem Sahte polisler cezasını buldu
Gündem

Sahte polisler cezasını buldu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, dolandırıcılık girişiminde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-26 14:51:00 -
Sahte polisler cezasını buldu

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Temmuz'da kendisini polis olarak tanıtıp, H.K'nin (62) yaklaşık 120 bin lira değerindeki ziynet eşyasını almak isteyen Ö.D'yi takibe aldı.

Yapılan çalışmanın ardından zanlı, H.K'nin evinde suçüstü yakalandı.

Polis, olayın ardından kendilerini polis, savcı ve hakim olarak tanıtarak şüpheli ile birlikte hareket ettikleri iddia edilen İ.E, H.A. ve K.K'yi de Yeniçiftlik Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.D. ve İ.E, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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