Sahte polis gerçek polisten kaçamadı
Antalya’da polis olduğunu söyleyerek bir kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Z.A.A.A’nın telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişinin yönlendirmesiyle 30 gram altın, 8 bin dolar ve ziynet eşyası bulunan poşeti bir parktaki ağacın altına bıraktığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarından Yozgat’a kaçtığı tespit edilen yabancı uyruklu A.E.Z., Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince otel odasında yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.