Sahte parayla 17 küçükbaş kurbanlık alan dolandırıcılar hakkında flaş gelişme! Antalya'nın Serik ilçesinde sahte parayla 17 küçükbaş hayvan aldıkları iddiasıyla yakalanan 3 dolandırıcıdan 2'si tutuklandı.

Antalya'da, sahte parayla kurbanlık aldıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı. Serik ilçesinde hayvan pazarında sahte parayla 17 küçükbaş hayvan aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 38 yaşındaki Mehmet Yıldırım, 46 yaşındaki Ali Bulut ve 38 yaşındaki A.D , jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Bulut ile Yıldırım tutuklandı, A.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bulut'un ifadesinde sahte parayı 5 bin lira karşılığında İstanbul'dan satın aldıklarını söylediği belirtildi. Serik ilçesindeki hayvan pazarında kurbanlık satışı yapan Sadık Kavak ile Fatih Özata, dün 23 bin lira değerindeki 17 küçükbaş hayvanı sattıktan bir süre sonra, kendilerine verilen 50'şer ve 100'er liralık banknotların sahte olduğunu fark etmiş, Jandarma ekiplerince de Mehmet Yıldırım, Ali Bulut ile A.D yakalanmıştı. Kurbanlıklar ise sahiplerine teslim edilmişti.

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