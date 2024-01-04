  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yahudi lobisi yine düdüğü çaldı! Parayı basıp değiştirdiler

Abdurrahman Uzun resmen çıldırdı: Ulan denyolar

Mısırlı Sabır Meşhur Süper Kupa'daki büyük oyunu açıkladı: O şehirleri almak için fitne çıkarıldı

Bu kez Demokrat Parti kıyameti kopartır mı? Adnan Menderes'in ismini silmek için bakın ne yapmaya başladılar

Türkiye'den savaş gemisi kararı! İzin verilmeyecek

Ali Koç gitmeden önce bakın ne yapmış! Riyad'daki Atatürk kumpasında yeni detaylar

Türkiye'nin F-16 savaş uçağı mesajının ardından ABD'den dikkat çeken çıkışı!

AK Parti'de adayların açıklanacağı tarih belli oldu!

Türkiye'den şirket bakıyorlardı! BAE'den 27 milyar dolarlık hamle geldi

Ebu Ubeyde yüzünü ne zaman açacak? Dr. Musa Akkari Yeni Akit'e açıkladı
Yerel Sahte paraları akaryakıt istasyonlarına veren şüpheliler yakalandı
Yerel

Sahte paraları akaryakıt istasyonlarına veren şüpheliler yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-01-04 09:57:00 -
Sahte paraları akaryakıt istasyonlarına veren şüpheliler yakalandı

Erzincan’da akaryakıt istasyonlarına sahte para vererek alışveriş yaptığı tespit edilen 3 kişi aracında yüklü miktarda sahte parayla yakalandı. Adliyeye çıkarılan şahıslardan 1 kişi tutuklandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ‘Parada sahtecilik’ suçlarının önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile yapılan çalışmalarda kentte bulunan akaryakıt istasyonlarına sahte para vererek alışveriş yaptığı tespit edilen S.Y. M.M.T. ve M.Y. isimli şahıslar ekiplerin takibi sonucu bir araç içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Bahse konu şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan aramada sahte olduğu değerlendirilen; 1 adet 200 Euro, 4 adet 100 Euro, 88 adet 50 Euro, 1 adet 100 ABD Doları, 93 adet 200 TL, 58 adet 100 TL, 21 adet 50 TL, 3 adet 20 TL, 8 adet 10 TL ve 2 adet 5 TL olmak üzere toplam miktarı 4 bin 450 Euro, 25 bin 705 TL ve 100 ABD Dolarına el konuldu.

Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan M.M.T. ve M.Y. adli kontrol şartı ile salıverilirken, S.Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, “Kaçakçılık ile mücadele kapsamında vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması amacıyla ilimizde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir” denildi.

Yapay zeka da sahtekarlık yaptı! Flaş iddia: Şok sözler bakın ne! İhtiyaç duyan teknoloji şirketleri şokta! Bundan sonra ne olacak?
Yapay zeka da sahtekarlık yaptı! Flaş iddia: Şok sözler bakın ne! İhtiyaç duyan teknoloji şirketleri şokta! Bundan sonra ne olacak?

Teknoloji
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yapay zeka da sahtekarlık yaptı! Flaş iddia: Şok sözler bakın ne! İhtiyaç duyan teknoloji şirketleri şokta! Bundan sonra ne olacak?

Aman dikkat! Yarısından fazlası sahte
Aman dikkat! Yarısından fazlası sahte

Yaşam

Aman dikkat! Yarısından fazlası sahte

Sinan Akçıl bile tepki gösterdi! Sahte Atatürkçü oyuncuyu rezil etti
Sinan Akçıl bile tepki gösterdi! Sahte Atatürkçü oyuncuyu rezil etti

Medya

Sinan Akçıl bile tepki gösterdi! Sahte Atatürkçü oyuncuyu rezil etti

Öyle ahlaksızsınız öyle sahtekarsınız ki.. Utanın Saadetçiler, utanın!
Öyle ahlaksızsınız öyle sahtekarsınız ki.. Utanın Saadetçiler, utanın!

Gündem

Öyle ahlaksızsınız öyle sahtekarsınız ki.. Utanın Saadetçiler, utanın!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23