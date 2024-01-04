Sahte paraları akaryakıt istasyonlarına veren şüpheliler yakalandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ‘Parada sahtecilik’ suçlarının önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile yapılan çalışmalarda kentte bulunan akaryakıt istasyonlarına sahte para vererek alışveriş yaptığı tespit edilen S.Y. M.M.T. ve M.Y. isimli şahıslar ekiplerin takibi sonucu bir araç içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Bahse konu şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan aramada sahte olduğu değerlendirilen; 1 adet 200 Euro, 4 adet 100 Euro, 88 adet 50 Euro, 1 adet 100 ABD Doları, 93 adet 200 TL, 58 adet 100 TL, 21 adet 50 TL, 3 adet 20 TL, 8 adet 10 TL ve 2 adet 5 TL olmak üzere toplam miktarı 4 bin 450 Euro, 25 bin 705 TL ve 100 ABD Dolarına el konuldu.

Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan M.M.T. ve M.Y. adli kontrol şartı ile salıverilirken, S.Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, “Kaçakçılık ile mücadele kapsamında vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması amacıyla ilimizde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir” denildi.