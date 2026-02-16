  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İMO seçimlerinin sonucu belli oldu! 40 yıllık atalete dur denildi, tekbir sesleri yükseldi Aman dikkat edin! İstanbul için fırtına alarmı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çağrı Bey’i böyle uğurladı: Bu yolculuk kutlu bir yolculuk! Sizden müjdeler bekliyoruz Destici’den CHP rezilliğine tepki: Şu sahtekarlığa bakın! Özgür Özel’in adaylık planını MHP’li Yıldırım ifşa etti: Yavaş da ayak altından çekilecek! Kendine Niğde otobanı gibi yol açtı 13 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'na onur ödülü! Konu Filistin olunca üç maymunu oynadılar! Gazeteci sordu Batılı sanatçılar kıvırdı ‘Cumhurbaşkanımıza borcumuz var’ diyerek açıkladı: İşte İstanbul’daki son anket sonuçları… Sessiz sedasız 4 bölge daha ele geçirildi! Katıldığı parti sayısı baş döndürdü! Fırıldak Selçuk Özdağ’dan siyasi etik dersi
Gündem Sahte oturum belgesi düzenleyen şebeke çökertildi
Gündem

Sahte oturum belgesi düzenleyen şebeke çökertildi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sahte oturum belgesi düzenleyen şebeke çökertildi

7 yabancı uyrukluya sahte oturum belgesi düzenleyerek 14 bin dolar alarak dolandırdıkları belirlenen 9 kişi İstanbul, Kocaeli ve Eskişehir’de düzenlenen operasyonda yakalandı

İstanbul’da, yabancı uyruklu kişilere sahte oturum belgesi düzenleyen 9 kişilik şebeke, İstanbul, Kocaeli ve Eskişehir’de düzenlenen operasyonla çökertildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Nitelikli Dolandırıcılık" suçu ile ilgili yapılan çalışmalarda bir dolandırıcılık şebekesi tespit edildi. Türkiye’de yaşayan 7 Filipinli’ye sahte oturum belgesi düzenleyerek 14 bin dolar alarak dolandıran şebeke, polisi harekete geçirdi. Şebekeye yönelik yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde bu sabah İstanbul merkezli Eskişehir ve Kocaeli illerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskınlarda çok sayıda sahte belge ve evrak ele geçirilirken, yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yakalanan şahıslar hakkındaki tahkikat devam ediyor.

Sokak çetelerine eş zamanlı operasyon! Gözaltılar var
Sokak çetelerine eş zamanlı operasyon! Gözaltılar var

Yerel

Sokak çetelerine eş zamanlı operasyon! Gözaltılar var

'Altınyüzük' çetesine polis 'bilezik' taktı
'Altınyüzük' çetesine polis 'bilezik' taktı

Yerel

'Altınyüzük' çetesine polis 'bilezik' taktı

Nevşehir'de film sahnelerini aratmayan ihanet! Doktoru soyan çete üyeleri birbirine kazık attı
Nevşehir'de film sahnelerini aratmayan ihanet! Doktoru soyan çete üyeleri birbirine kazık attı

Gündem

Nevşehir'de film sahnelerini aratmayan ihanet! Doktoru soyan çete üyeleri birbirine kazık attı

Gözaltılar var! Sahte belge çetesine demir yumruk
Gözaltılar var! Sahte belge çetesine demir yumruk

Gündem

Gözaltılar var! Sahte belge çetesine demir yumruk

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23