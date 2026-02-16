Sahte oturum belgesi düzenleyen şebeke çökertildi

İstanbul’da, yabancı uyruklu kişilere sahte oturum belgesi düzenleyen 9 kişilik şebeke, İstanbul, Kocaeli ve Eskişehir’de düzenlenen operasyonla çökertildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Nitelikli Dolandırıcılık" suçu ile ilgili yapılan çalışmalarda bir dolandırıcılık şebekesi tespit edildi. Türkiye’de yaşayan 7 Filipinli’ye sahte oturum belgesi düzenleyerek 14 bin dolar alarak dolandıran şebeke, polisi harekete geçirdi. Şebekeye yönelik yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde bu sabah İstanbul merkezli Eskişehir ve Kocaeli illerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskınlarda çok sayıda sahte belge ve evrak ele geçirilirken, yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yakalanan şahıslar hakkındaki tahkikat devam ediyor.