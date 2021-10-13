Sahte mehdi’ye ‘münafık’ demek suç!

Tire 2. Asliye Ceza Mahkemesi, önceki gün görülen karar duruşmasında, İslam dininin en mukaddes kavramlarını çarpıtmakta bir beis görmeyen Evrenosoğlu hakkında sosyal medya hesabından, “Allah’ın şebeği”, “Karaktersiz”, “Sapık”, “Şarlatan”, “Soytarı”, “Münafık”, “Mahluk” şeklinde sözler söyleyen Sağlam’ın paylaşımlarını mahkumiyet gerekçesi saydı. 19 Kasım 2019 tarihinde ölen İskender Evrenosoğlu’nun çocukları Oktay Evrenosoğlu ile Yeşim Evrenosoğlu’nun müşteki olarak dahil edildikleri dosyada, mahkeme Evrenosoğlu’na yönelik sözleri nedeniyle Sağlam’ı bin 740 TL Adli Para Cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Kitap ve yazılarında kendisini işaret ederek “mürşit”, “resul”, “mehdi” ve “devrin imamı” kavramlarını çokça kullanarak sahte peygamberlik iddiasında bulunan ve İslam’ın her türlü mukaddesatına dil uzattığı gerekçesiyle tv ve internet siteleri kapatılan İskender Evrenosoğlu’na yönelik en ufak eleştirinin suç sayılması vicdanlarda onarılması güç bir yara açtı.

Mücadelemden vazgeçmeyeceğim

Konuyla ilgili Akit’e açıklama yapan Veysel Sağlam, “Türkiye’ye gelemeyen, Türk adaletinden kaçan ve Amerika’da ölen bu şahıs beni Türk adaletine şikayet ederek davacı olmuştu. Ben vatandaşlık görevim gereği ve dinimin emrine binaen bu oluşumun arkasından gidenleri uyarmak adına yapmış olduğum sosyal medyadaki canlı yayınlar ve paylaşımlar yüzünden yargılandım ve dün itibari ile ceza aldım. Mahkemenin kararını milletin vicdanına havale ediyorum. Bu karar beni insanları doğruyu anlatma mücadelemden vazgeçiremeyecek” dedi.