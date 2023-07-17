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Yerel Sahte kimlik ve pasaport operasyonu
Yerel

Sahte kimlik ve pasaport operasyonu

Yeniakit Publisher
2023-07-17 15:02:00 -
Sahte kimlik ve pasaport operasyonu

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, yerli ve yabancı uyruklu şahıslara, 10 bin ile 30 bin dolar karşılığında sahte pasaport, kimlik, ehliyet ve oturum kartı gibi belgeler düzenledikleri ve bu belgeleri kargo aracılığı ile yurt içi ve yurt dışındaki alıcılarına gönderdiği belirtildi.

İstanbul merkezli, Ankara, Kayseri, Bursa, Tekirdağ ve Gaziantep illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 8 şüpheli şahıs ile birlikte, 373 adet sahte pasaport, 288 adet sahte kimlik ele geçirildi.

"Sahtecilik" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'üne adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer 4 şahıs tutuklandı. (İLKHA)
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