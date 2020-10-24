Sahte İstanbul Valisi enselendi

Adana merkezli operasyonda kendilerini vali olarak tanıtıp iş adamlarını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlıların İstanbul Valisi olarak aradıkları iş adamından da 20 bin lira para aldığı belirlendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri temmuz ayında "iş adamlarını vali olarak arayıp dolandırdığı" öne sürülen bir şebekenin olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan takip sonucunda zanlıların iş adamlarını arayıp kendilerini o ilin valisi ve özel kalem müdürü olarak tanıtarak dolandırdığı belirlendi.

Zanlılardan Nefvel K.'nin kendisini vali olarak, Oğuzhan D.'nin ise kendisini özel kalem müdürü olarak tanıttığı tespit edildi. Bu tespitlerin ardından polis dün eş zamanlı olarak Bursa, Kocaeli ve Sakarya'da 14 adrese baskın yaptı. Yapılan baskında İstanbul, Adana, Konya, Malatya, Adıyaman, Yozgat, Burdur ve Kırklareli valisi olarak 10 iş adamından 240 bin lira dolandırdığı öne sürülen 7'si kadın 13 zanlı yakalandı. Zanlılar emniyete getirilerek sorgularına başlandı.

Polisin yaptığı çalışmada zanlı Nefvel K.'nın aradıkları iş adamına kendisini İstanbul Valisi Ali Yerlikaya olarak tanıttığı öğrenildi. Zanlının diğer olaylarda olduğu gibi Oğuzhan D.'nin İstanbul Valiliği Özel Kalem Müdürü olarak iş adamı F.İ.'yi arayıp "Ben İstanbul Valiliğinden arıyorum. Sayın Valim Ali Yerlikaya sizinle görüşerek" diyerek sahte vali Nefvel K.'ya bağladığı daha sonra zanlının iş adamına, "Türkiye çok zor günlerden geçiyor. Bu zor günlerde hem devlet hem de millet zorlanıyor. Sizin gibi hayırsever vatandaşlara ihtiyacımız var. Sağlık Müdürlüğü ile ilgili bir çalışma başlattık. Bu konuda yardımlarınızı bekliyoruz. Detayları özel kalem müdürümüz size aktaracak. En kısa zamanda makamımda beklerim" dedikten sonra telefonu sahte özel kalem müdürüne verdi.

Sahte özel kalem müdürü de iş adamına il sağlık müdürlüğü ile ortak bir proje başlattıklarını vatandaşların hastanelere gitmeye korktuğunu bu nedenle aile sağlığı merkezlerine entübe cihazı aldıklarını İstanbul için 300 adet alacaklarını 30 eksik kaldığını fiyatının 4 bin lira olduğunu söyledi. Bunun üzerine iş adamı 20 bin liralık alabileceğini söyleyip verilen hesap numarasına 20 bin lira yatırdığı öğrenildi.

Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor.