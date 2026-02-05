Sahte emeklilikle lüks vurgun: 600 milyonluk araç operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince yürütülen risk analizi çalışmaları kapsamında, başta Artvin, İstanbul ve Antalya olmak üzere çeşitli illerde geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda piyasa değeri 600 milyon lira olan 65 lüks araç ele geçirildi.

SAHTE EMEKLİLİK BELGESİYLE GİRİŞ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu araçların Sarp Gümrük Kapısı’ndan sahte emeklilik belgesi ibraz edilerek yurda giriş yaptığı belirlendi. Araçlara ilişkin 18 ay boyunca teknik ve fiziki takip yürütüldü.

KAMU GÖREVLİLERİ DE GÖZALTINDA

Takip sürecinin ardından Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ile Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından ortak operasyon düzenlendi. Operasyonda, araçların yurda giriş işlemlerinde usulsüzlüğe karıştıkları iddia edilen 18’i kamu görevlisi olmak üzere 22 şüpheli, “rüşvet” suçlamasıyla gözaltına alındı.

ARAÇLARIN DEĞERİ 600 MİLYON LİRA

Operasyon kapsamında ele geçirilen 65 lüks aracın toplam piyasa değerinin 600 milyon lira olduğu tespit edildi. Araçlara el konulurken, delil niteliğindeki belgeler de incelemeye alındı.