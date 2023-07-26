Sahte doktor tıp fakültesini kazanamadı

21 yaşındaki Ayşe Özkiraz, Tekirdağ'ın Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtarak sahte diploma ile görev yaptı. Daha sonra sahte doktor olduğu ortaya çıkan Özkiraz hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

"En büyük hayalim doktor olmak"

Yapılan yargılama boyunca yaptığı savunmalarda doktor olmayı çok istediğini söyleyen Özkiraz, sınav kitapları alarak cezaevinde Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girmek istediğini söyledi.

Yapılan yargılama sonrasında Özkiraz, “özel belgede sahtecilik”, “resmi belgede sahtecilik” ve “yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen kanuna muhalefet” suçlarından toplamda 8 yıl hapis ve 18 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Yeterli puanı alamadı

Kararla birlikte tahliye edilen Ayşe Özkiraz, cezaevinde hayalini kurduğu doktorluğa kavuşmak için YKS sınavına girdi. Ancak gerçek doktor olmak isteyen Özkiraz, tıp fakültesini kazanmak için yeterli puanı alamadı. Özkiraz’ın başka bölümlere puanının yettiği ancak tıp fakültesi için bir sene daha hazırlanmayı düşündüğü öğrenildi.

Özkiraz savunmasında ne demişti?

Ayşe Özkiraz yaptığı savunmada ise “Tekrar çok çok özür diliyorum. İntörn kartımı sadece eski erkek arkadaşıma gösterdim. Onun dışında hiçbir yerde kullanmadım. Maddi bir kazanç sağlamadım. Ameliyata girdiğimi kabul ediyorum. Dikiş işlemini bir kez yaptım. Ben gerçekten çok pişmanım dersimi aldım. Psikoloji olarak çok kötü durumdayım. İlaç tedavisine başladım. Ailem ve kardeşlerim alay konusu oldu. Ben bu durumdan utanç duyuyorum. Yaptığım hatanın bir bedeli olduğunu biliyorum. Sizlerde uygun görürseniz sağlığım ve eğitimim için tahliyemi talep ediyorum” demişti.

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Tahliye kararı çıkmıştı

Ayşe Özkiraz, hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'özel belgede sahtecilik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın 5'nci duruşması bugün Çerkezköy 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada Özkiraz için tahliye kararı çıktı.