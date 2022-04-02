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Yerel Sahte dişçi jandarmaya yakalandı
Yerel

Sahte dişçi jandarmaya yakalandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde hekim olmadığı halde ruhsatsız diş muayenehanesi açıp işlettiği belirlenen şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-04-02 14:52:00 -
Sahte dişçi jandarmaya yakalandı

Derince ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir adreste hekim olmayan bir kişinin diş muayenesi ve tedavisi yaptığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, adreste diş tedavisi yaptığı belirlenen Suriye uyruklu M.M. gözaltına alındı. Yapılan aramada, diş tedavisinde kullanılan çok sayıda ekipman ve malzeme ele geçirildi.

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