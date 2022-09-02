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Yerel Sahte deterjan operasyonu! Onlarcası ele geçirildi
Yerel

Sahte deterjan operasyonu! Onlarcası ele geçirildi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bir minibüs içerisinde ele geçirilen ve sahte olduğu değerlendirilen deterjanlara jandarma ekiplerince el konuldu.

Yeniakit Publisher
2022-09-02 23:05:00 -
Sahte deterjan operasyonu! Onlarcası ele geçirildi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bir minibüs içerisinde ele geçirilen ve sahte olduğu değerlendirilen deterjanlara jandarma ekiplerince el konuldu.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Çelik köyü yakınlarında şüphe üzerine durdurdukları bir minibüs içerisinde arama yaptı.

50 bin TL değerindeki deterjanlara el konuldu

 

Aramada yasal olmayan yollarla temin edilen (irsaliyesiz ve faturasız) deterjanlarla karşılaştı. 250 adet çamaşır, 100 adet bulaşık deterjanı olmak üzere yaklaşık 50 bin TL değerindeki deterjanlara el konuldu. Sahte olduğu değerlendirilen deterjanlar jandarma karakoluna götürülürken M.K. isimli şahıs hakkında ise kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde hakkında adli işlem yapıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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