Sahte bandrollü makaron operasyonu Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu çok miktarda sahte bandrollü makaron ele geçirirken 2 şüpheliyi de yakalandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu çok miktarda sahte bandrollü makaron ele geçirirken 2 şüpheliyi de yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda yakalanan 2 şüpheli şahıslardan 157 kutu "sahte bandrollü makaron" ele geçirildi.

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