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Yerel Sahte ambulansla sınırı geçeceklerdi! 28 göçmen içinden çıktı
Yerel

Sahte ambulansla sınırı geçeceklerdi! 28 göçmen içinden çıktı

Meksika’da sahte olduğu tespit edilen bir ambulansta 28 kaçak göçmenin yakalandığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-23 15:06:00 -
Sahte ambulansla sınırı geçeceklerdi! 28 göçmen içinden çıktı

Meksika’dan ABD’ye gitmek isteyen Orta Amerikalı kaçak göçmenlerin sınırı geçme girişimi güvenlik güçleri tarafından engellendi.

Meksika İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumartesi günü devlet hastanesine ait logoların basıldığı bir aracın Oaxaca eyaletinde durdurulduğu belirtildi.

Kendisini sağlık çalışanı olarak tanıtmaya çalışan sürücünün polis tarafından gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, sahte ambulansta aralarında refakatsiz 9 çocuğun da bulunduğu 28 Nikaragualı kaçak göçmenin yakalandığı kaydedildi.

Meksika’da yakalanan göçmenler, işlemleri tamamlandıktan sonra ülkelerine geri gönderiliyor.

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