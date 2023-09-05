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Yerel Sahte altınla alışveriş yapıp 24 kişiyi dolandırdı
Yerel

Sahte altınla alışveriş yapıp 24 kişiyi dolandırdı

Yeniakit Publisher
2023-09-05 12:22:00 -
Sahte altınla alışveriş yapıp 24 kişiyi dolandırdı

Kayseri’de internette satılan ürünleri sahte altınla alarak 24 kişiyi 430 bin TL dolandıran şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri’de internet üzerinden cep telefonu, oyun konsolu, bilgisayar, elektronik eşya satan vatandaşları arayan M.K. (26), ürünü beğendiğini ve satın almak istediğini belirtti. Vatandaşlarla buluşan M.K., ürünü alarak ödemesini sahte altınla yaptı. M.K. bu yöntemle 24 kişiyi 430 bin TL dolandırırken, mağdurların ihbarı üzerine Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Şahsın bulunduğu adresi tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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