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Yerel Sahte 15 bin dolar ele geçirildi
Yerel

Sahte 15 bin dolar ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2023-09-07 09:49:00 -
Sahte 15 bin dolar ele geçirildi

Burdur'da polis ekiplerinin uygulama noktasında bir otomobilde yaptığı aramada, sahte 15 bin 750 dolar ve 250 euro ele geçirildi.

Güvenlik güçlerinin kalpazanlara yönelik operasyonları sürüyor. Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Kışla Polis Uygulama noktasında şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Durdurulan araçta ve araç içerisinde bulunan G.Y. ve M.E.D. isimli şahısların üzerlerinde yapılan aramada, yaklaşık 450 bin Türk Lirası değerinde sahte 15 bin 750 dolar ve 250 euro ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürülen 2 şüpheli hakkında, "parada sahtecilik" suçundan işlem yapıldı.

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