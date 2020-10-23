Sahra Altı Afrika'da 2021'de yüzde 3,1 büyüme beklentisi

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Para Fonu (IMF), Sahra Altı Afrika'da 2020 yılında yüzde 3 küçülme, 2021'de ise 3,1'lik büyüme beklendiğini bildirdi

IMF, Yeni Bölgesel Ekonomik Görünüm Raporu'na ilişkin yaptığı açıklamada, Sahra Altı Afrika'daki ekonomik durumun yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgınının varlığının, dış mali destek ve etkili bir aşının geliştirilmesine bağımlı olduğuna dikkati çekti.

"Bölgesel büyümenin 2021'de yüzde 3,1 olacağı tahmin ediliyor." denilen açıklamada, bu rakamın dünyanın geri kalanındaki beklentilerden daha küçük olduğuna işaret edildi.

Bu yıl için küçülmenin yüzde 3 olacağı aktarılan açıklamada, birçok ülkenin 2019'daki büyüme rakamlarına gelecek 2-3 yıl içinde dönemeyeceği vurgulandı.

IMF Afrika Departmanı Direktörü Abebe Aemro Selassie, Kovid-19 krizinin sadece birkaç ay içerisinde bölgenin kalkınma kazanımlarını ve milyonlarca insanın geçimini tehlikeye attığını belirtirken, salgının bir müddet daha bölge için endişe kaynağı olmayı sürdüreceğini kaydetti.

Selassie ayrıca bölgenin 2020-2023'te yaklaşık 290 milyar dolarlık mali açıkla yüz yüze gelebileceğini hatırlattı.