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Medya Sahnesi çökmüştü... Tarkan'ın İzmir konserinde olay!
Medya

Sahnesi çökmüştü... Tarkan'ın İzmir konserinde olay!

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinliklerinde şarkıcı Tarkan, Gündoğdu Meydanı'nda sahne aldı. Tarkan'ın İzmir Marşı'nı söylediği sırada bir kişi sahneye atladı. Bu sırada İzmir Marşı yarım kalırken, güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği kişi, Tarkan'a ulaşamadan sahneden uzaklaştırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-10 13:09:00 - 2022-09-10 13:12:59
Sahnesi çökmüştü... Tarkan'ın İzmir konserinde olay!

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinliklerinde şarkıcı Tarkan, Gündoğdu Meydanı'nda sahne aldı. Tarkan'ın İzmir Marşı'nı söylediği sırada bir kişi sahneye atladı. Bu sırada İzmir Marşı yarım kalırken, güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği kişi, Tarkan'a ulaşamadan sahneden uzaklaştırıldı.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki Tarkan'ın sahne platformunun çökmesinin ardından, konser Gündoğdu Meydanı’na alınırken, sanatçının hayranları alanı saatler öncesinden doldurdu. Ses ve ışık gösterilerinin ardından Tarkan sahneye çıktı. 

BİR KİŞİ SAHNEYE ATLADI
Tarkan'ın Gündoğdu Meydanı'nda İzmir Marşı söylediği sırada bir kişi sahneye atladı. Bu sırada İzmir Marşı yarım kalırken, güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği kişi, Tarkan'a ulaşamadan sahneden uzaklaştırıldı.

 

 

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