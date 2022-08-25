Sahnede soyunan Gülşen, adliyede bakın nasıl giyindi!
İmam hatiplilere yönelik ahlaksız hakaretinin ardından kamuoyunda tepkilere neden olan şarkıcı Gülşen, soruşturma kapsamında İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Sahneden yarı çıplak bir şekilde soyunan ahlaksız şarkıcı Gülşen'in giydiği kıyafetler dikkat çekti.
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Konserinde imam hatipliler ile ilgili ahlaksız sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen, İstanbul Beşiktaş'taki evinde gözaltına alındı. Gülşen, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube'de ifade verdikten sonra adliyeye sevk edildi.
Gülşen, İstanbul Adalet Sarayına getirildi
Ahlaksız şarkıcı Gülşen'in kamuoyunda infiale neden sözlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında re'sen soruşturma başlattı.
Gülşen, soruşturma kapsamında polis ile mevcutlu olarak Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi.
Sahnede soyunan Gülşen'in giyimi dikkat çekti
Sahneden yarı çıplak bir şekilde soyunan ahlaksız şarkıcı Gülşen'in kıyafetleri de dikkat çekti.
Adliyede işlemleri yapılan Gülşen'in uzun kollu gömlek giydiği görüldü.