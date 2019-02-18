Sahne Eseri Yazma Yarışması’nda son başvuru tarihi 3 Mayıs

Nilüfer Belediyesi’nin Mitos Boyut Yayınları iş birliği ile gerçekleştirdiği Sahne Eseri Yazma Yarışması’nda süreç devam ediyor. Yarışmaya katılmak isteyenler 3 Mayıs’a kadar başvuruda bulunabilir.

Nilüfer Belediyesi, tiyatro yazarlığına teşvik amacıyla bu yıl da Mitos Boyut Yayınları iş birliği ile Sahne Eseri Yazma Yarışması düzenliyor. Yaşanan toplum meselelerini sahne fikrini merkeze alarak ve tiyatro estetiği içinde aktarmayı amaçlayan yarışma aynı zamandagenç yazarları teşvik etme, yerli tiyatro oyunu repertuarını zenginleştirme, edebiyatçıları, şairleri, tiyatro oyunları yazmaya özendirme gibi hedeflerle gerçekleştiriliyor. Organizasyon ve başvuru sürecinin sorumluluğunu Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu’nun üstlendiği yarışmaya katılmak isteyenler 3 Mayıs 2019 günü saat17.00’ye kadar başvuruda bulunabilir. Yarışmaya başvurular Yüzüncüyıl Eğitim ve Sanat Merkezi’ndeki Nilüfer Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü’ne elden, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılacak. Yarışmaya başvuran eserleri Seçici Kurul Üyeleri, Dramaturg Doç. Dr. Selen Korad Birkiye, Tiyatro Eleştirmeni Yavuz Pak, Yönetmen Emrah Eren, Oyun Yazarı Şamil Yılmaz ileNilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu Oyuncusu Hande Ağaoğlu değerlendirecek. Başvuru süreci devam eden yarışmanın sonuçları 2019 yılı Ekim ayında açıklanacak.

Yarışmada bu yıl birincilik ödülü 10 bin TL, ikincilik ödülü 8 bin TL, üçüncülük ödülü 6 bin TL, Nilüfer Belediyesi Özel Ödülü de 10 bin TL olarak açıklandı. Dereceye giren oyunlar Mitos Boyut Tiyatro Yayınları tarafından basılacak. Konu kısıtlaması olmayan ve eserlerin Türkçe yazılması şartı bulunan yarışmaya adaylar en fazla bir eser ile başvurabilir. Yarışma oyunlarının, daha önce basılmamış ve sahnelenmemiş olması gerekiyor. Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve belirtilen son teslim tarihinden sonra teslim edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacak. Ayrıca, başvuru sahipleri, dereceye giren oyunlar üzerindeki basılı ve dijital tüm kullanım haklarını birinci baskı için Nilüfer Belediyesi ve Mitos Boyut Tiyatro Yayınları’na devrettiğini kabul etmiş olacak. Dereceye giren oyunlar Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu tarafından 3 yıl içinde sahnelenebilecek. Yarışmaya katılmak isteyenler şartnameyi ve başvuru formunu http://www.nilufer.bel.tr/dosya_yoneticisi/nilufertiyatro/sahne_yarismasi_sartname_2019.pdf, http://www.nilufer.bel.tr/dosya_yoneticisi/nilufertiyatro/sahne_yarismasi_form_2019.pdf adresinden temin edebilecek.