Sahip çıktığı evsiz Rus çocuğa 28 yıldır babalık yapıyor

Antalya'da yaşayan Ahmet Büyüközdemir'in, 28 yıl önce KKTC'de memur olarak görev yaparken kahvehanede yaşayan 12 yaşındaki Rus Vladislav Nelbuyin ile tanıştıktan sonra başlayan "baba-oğul" hikayesi, film senaryolarını aratmıyor - Artık Rusya'da yaşayan Nelbuyin'i evlendiren, araba alıp evinin tapusunu veren Büyüközdemir, Hüseyin adını da kullanan Nelbuyin ve ailesiyle Antalya'da her yıl bir ay da olsa beraber vakit geçiriyor, onlarla her gün görüntülü konuşuyor - Büyüközdemir: - "Hüseyin bana evlat, ben de ona baba oldum. Artık torunlarım bile var. Türkçe bilmiyorlar ama her yıl Türkiye'ye geldiklerinde 'Ahmet dede' diye koşup bana sarılıyorlar" - Rus Nelbuyin: - "Çevremde gördüğüm baba ve çocuk ilişkilerinden daha öte bir sevgi bağımız var. Ömrüm boyunca eşim ve çocuklarımla her yıl Antalya'ya gelerek onu hiç yalnız bırakmayacağız"