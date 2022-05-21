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Kadın - Aile Sahine tatlısı tarifi : Peygamber Efendimizin (sav) sevdiği tatlı tarifi! Hazırlaması 5 dakika
Kadın - Aile

Sahine tatlısı tarifi : Peygamber Efendimizin (sav) sevdiği tatlı tarifi! Hazırlaması 5 dakika

Özellikle ramazan ayında tüketilen sahine tatlısı pratik oluşuyla da gönlünüzde taht kuracak.

Yeniakit Publisher
2022-05-21 16:50:00 - 2022-05-21 16:55:17
Sahine tatlısı tarifi : Peygamber Efendimizin (sav) sevdiği tatlı tarifi! Hazırlaması 5 dakika

Hz. Peygamber Efendimiz'in döneminde genellikle Ramazan aylarında sahurda tüketilen sahine tatlısı, enerji aynı zamanda şifa deposu olarak biliniyor. Uzmanların yaptığı araştırmalar sonucunda hem kan şekerini düzenleyen hem de tatlı yerine tüketilebileceği konusunda önerdiği sahine, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) dönemi İslam mutfağında yer alıyordu. İçerisinde bal, tereyağı ve tahin bulunan sahine tatlısını evde kolayca yapabilirsiniz. Nasıl mı? Sahine tatlısının pratik yapımı

Sahine (Peygamber Efendimiz (Sav) Çok Severmiş) Tarifi İçin Malzemeler

  • 1 yemek kaşığı oda sıcaklığımda tereyağ
  • 2 yemek kaşığı bal
  • 2 yemek kaşığı tahin

Üzeri için:

  • Kavrulmuş susam
  • Ceviz parçaları

Sahine (Peygamber Efendimiz (Sav) Çok Severmiş) Tarifi Nasıl Yapılır?

Geniş bir tabakta orda sıcaklığına getirdiğimiz tereyağı bal ve tahinle iyice karıştırıyoruz. Pürüzsüz bir kıvama gelmesini sağlıyoruz. Servis tabağımıza alıp, üzerini kavrulmuş susam ve kırılmış ceviz parçacıkları ile süslüyoruz. Ekmeği bana bana yiyoruz. Afiyet olsun.

 

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