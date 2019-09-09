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Şahinbey’de 99 çift 09.09.2019’da mutluluğa ’evet" dedi

Şahinbey’de 09.

09 Eylül 2019 Pazartesi 15:18
Şahinbey’de 99 çift 09.09.2019’da mutluluğa ’evet" dedi

Şahinbey’de 09.09.2019 tarihinde evlenmek isteyen 99 çiftin nikahı kıyıldı.


Nikahlarını özel bir günde kıydırmak isteyen çiftler Şahinbey Belediyesi Evlendirme Memurluğuna günler öncesinden başvuru yaptı. 09.09.2019 tarihinde nikah kıydırmak isteyen 99 çift, nikah salonlarını doldurdu. Şahinbey Belediye Başkan Vekili Cuma Güzel, evlenmek isteyen çiftlerin nikahını kıyarak mutluluklar diledi.



Çiftlerden Başkan Tahmazoğlu’na teşekkür


09.09.2019 tarihinde nikahlarını kıydıran çiftler, kendilerine sunulan imkanlardan dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederek, “Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, göreve geldiği günden bu yana birçok hizmet yaptı. Yeni evlenecek çiftlere Evlilik Okulu Projesi ile seminerler verdirerek, evliliğin temellerini sağlamlaştırmanın yanında verilen eğitim sonrası çamaşır makinesi hediye ediyor. Daha sonra yeni doğan bebekleri evlerinde ziyaret eden belediye görevlileri ’Hoş Geldin Bebek Projesi’ ile bebeklere hediyeler veriyorlar. Kendisine ve ekibine sonsuz teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 15:18
  1. doğa

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