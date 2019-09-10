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Şahinbey Mehmetçiğin yanında

Şahinbey Belediyesi 2016 yılında başlattığı “Uğurlar Ola Mehmedim Yol Çantanız Bizden” projesiyle Mehmetçiğin yanında olmaya devam ediyor.

10 Eylül 2019 Salı 15:37
Şahinbey Mehmetçiğin yanında

Şahinbey Belediyesi 2016 yılında başlattığı “Uğurlar Ola Mehmedim Yol Çantanız Bizden” projesiyle Mehmetçiğin yanında olmaya devam ediyor.


İlk olarak 30 Ekim 2016 tarihinde askerlere dağıtımı yapılan malzemeler askerlerimiz tarafından yoğun ilgi gördü. Gaziantep geneline yayılan proje kapsamında askerlerimizin ihtiyaç duyacağı 25 farklı malzeme içeren yol çantasının dağıtımını sürdüren Şahinbey Belediyesi bugüne kadar 27 bin askere içerisinde 25 çeşit malzeme olan asker çantasından dağıttı.


"Mehmetçiğimizin yanındayız"


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediye olarak sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini bu projeler içerisinde bulunan“Uğurlar Ola Mehmedim Yol Çantanız Bizden” projesiyle binlerce Mehmetçiğe asker çantası verdiklerini belirterek “Vatanımızın bekası için ülkemizin dört bir yanında nöbet tutan Mehmetçiklerimize, küçük bir hediye olarak gördüğümüz içerisinde 25 çeşit malzemenin bulunduğu asker çantası dağıtımımız sürüyor. 2016 yılının Ekim ayında başlattığımız projeye yoğun ilgi olması nedeniyle projemizi sürdürdük. Dağıtımını sürdürdüğümüz çantalarda askerimizin ihtiyaç duyacağı ve kullanabileceği malzemeler bulunuyor. Vatanımızın bekası için evlerinden, ayrılan ana kuzularının her zaman yanında olduk olmaya da devam edeceğiz” dedi.


Tahmazoğlu’na teşekkür


Askere gitmeden önce Şahinbey Belediyesine gelerek kendilerine verilen hediye çantaları alan Mehmetçikler Başkan Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederek “Şahinbey Belediyemizin askerlerimize vermiş olduğu bu hizmetten dolayı çok teşekkür ederiz. Askere gitmeden önce Şahinbey Belediyesi’ne gelerek, çantamızı aldık. Belediyemizin bu hizmeti bizleri gururlandırdı. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, hem vatandaşın hem de askerimizin yanında. Allah ondan razı olsun” dediler.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 15:37
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