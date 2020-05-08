Şahinbey Belediyesinden spor eve sığar projesi

Korona virüs nedeniyle tüm spor kurslarını geçici olarak askıya alan Şahinbey Belediyesi, evde kalan vatandaşların daha kaliteli zaman geçirmesi için sosyal medya üzerinden spor hizmeti veriyor.

Yılın her ayında on binlerce kişiye ücretsiz spor kursları veren Şahinbey Belediyesi, bir süre önce korona virüs tedbirleri kapsamında spor kurslarını askıya almıştı. Şahinbey Belediyesi evde kalan vatandaşların daha kaliteli zaman geçirmesi için sosyal medya üzerinden üzerinden spor hizmeti veriyor.

“Hem spor hem motivasyon”

Şahinbey Belediyesi, belediye bünyesinde devam eden ancak korona virüs salgını nedeniyle ara verilen spor kurslarına sosyal medya üzerinden devam ediyor. Belediyenin spor hocalarının hazırladıkları eğitimleri belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlara sunuluyor. Salgın nedeniyle evde kalmak zorunda olan vatandaşlar, belediyenin spor eğitimleri ile hem moral depoluyor, hem de evde spor yapma imkanı buluyor.

“Evde de olsak da spor yapalım”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Korona virüs salgını nedeniyle evlerinde kalan ve bu süreçte spor yapamayan vatandaşlarımızı unutmadık. Belediyemizin uzman eğitmenleri ile hazırladığımız eğitimleri tüm vatandaşlarımızın takip etmesini diliyoruz. Evde kalalım, ama hareketsiz kalmayalım. Sevgili hemşehrilerim, unutulmasın ki hayatımızda birçok konunun telafisi olabilir ancak sağlığın telafisi zor olur. Gerek kendiniz gerekse sevdikleriniz için lütfen evde kalın hareketsiz kalmayın. “Spor Eve Sığar” projemizle sizlere hizmet vermeye devam ediyoruz. Ümit ediyorum ki en yakın zamanda, sosyal hayatın normalleştiği günlere kavuşacağız. Bir kez daha siz değerli vatandaşlarımızın evlerinde kalarak bu süreçte bizlere destek olmasını önemle rica ediyorum” dedi.