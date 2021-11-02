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Yerel Şahinbey Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi ailelere 93 milyonluk nakdi destek
Yerel

Şahinbey Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi ailelere 93 milyonluk nakdi destek

Şahinbey Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara 93.000.000 TL’lik nakdi destek sağladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 16:58:00 - 2021-11-03 05:28:29
Şahinbey Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi ailelere 93 milyonluk nakdi destek

Şahinbey Belediyesi sosyal belediyecilik alanında ihtiyaç sahibi vatandaşları ve çiftçileri destekleyerek hem üretimi destekliyor hem de ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında oluyor.

Vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini belirterek “Sosyal Marketimizden yardım alan ailelerimize gıda ve hijyen malzemesi yardımları yapıyoruz. Buradan yardım alan ailelerimizin özelliğine baktığımızda, bu ailelerde çalışabilecek durumda olan kimse bulunmuyor. Özellikle pandemi döneminde nakdi destek sağladığımız ihtiyaç sahibi ailelerimize 2.000 TL yeni bir destek daha sağladık. Böylelikle vermiş olduğumuz destek 93.000.000 TL’ye ulaştı. Ayrıca çiftçilerimizin yanında olarak onlara gübre, tohum, fidan, canlı hayvan ve fide desteğinde bulunuyoruz. Bu alanda da çiftçilerimize 250.000.000 TL’lik destek sağladık. Şahinbey Belediyesi olarak dün olduğu gibi bugün ve yarında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

8.000 aileye 2.000 TL

Şahinbey Belediyesi Kasım ayı meclisinin 1. oturumunda ihtiyaç sahibi 8.000 aileye toplamda 16.000.000 TL’yi bulan kişi başı 2.000 TL’lik nakdi destek sağlamak için karar aldı. Sosyal Belediyecilik alanında vatandaşlara ayni ve nakdi destekler sağlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi Meclisinin Kasım ayı 1. oturumunda ihtiyaç sahibi 8.000 aileye 2.000 TL’lik nakdi destekte bulunmak için meclis üyeleri ile birlikte karar aldı. Şahinbey Belediyesi özellikle pandemi döneminde ihtiyaç sahibi ailelere 93.000.000 TL’lik destek sağladı.

Çiftçilere 250.000.000 TL’lik destek

İhtiyaç sahibi vatandaşlara destek sağlayan Şahinbey Belediyesi çiftçilerinde yanında olarak 5 yıldan bu yana çiftçileri ve hayvan yetiştiricilerini destekliyor. Şahinbey İlçesi’ndeki çiftçilere 13.195 ton arpa, buğday, mercimek, yonca, İtalyan çimi ve silajlık mısır tohumu,13.835 ton gübre, 24.285 ton yem, 750.000 adet zeytin, 150.000 adet fıstık fidanı, 12.061.000 sebze-meyve fidesi, 283 aileye 3.656 adet küçük ve büyükbaş hayvan desteğinde bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu çiftçilere bu zamana kadar 250.000.000 TL’lik destek sağladı.

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