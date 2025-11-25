Şahinbey Belediyesi'nden Halep'e kardeşlik eli

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Halep Valisi M. Azzam el-Gharib’in daveti üzerine gittiği Halep’te Halep Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz ve Halep Valisi M. Azzam el-Gharib ile birlikte şehrin yeniden ayağa kalması için önemli iş birliği protokolleri imzaladı.

“KARDEŞLİK BAĞLARIMIZI GÜÇLENDİRMEK İÇİN HALEP’TEYİZ”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, düzenlenen programda Şahinbey Belediyesi’nin şehircilik alanındaki tecrübelerini paylaştıklarını belirterek şunları söyledi: “Kardeşlik bağlarımızı güçlendirmek ve şehrin yeniden ihyasına katkı sunmak üzere Halep’teyiz. Şahinbey Belediyesi olarak kentsel dönüşüm, konut ve park projelerimizdeki birikimimizi Halep makamlarıyla paylaştık. Ecdadımızın inşa ettiği kadim eserleri yerinde inceleyerek bu mirasın korunmasına yönelik teknik değerlendirmelerde bulunduk” dedi.

ŞAHİNBEY – HALEP ARASINDA ÖNEMLİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Ziyaretin en önemli başlıklarından biri, Halep Valiliği himayesinde Şahinbey Belediyesi ve Halep Şehir Meclisi arasında imzalanan şehircilik iş birliği protokolü oldu. Protokol kapsamında:

Kentsel dönüşüm modelleri,

Konut projeleri,

Yeşil alan ve park uygulamaları,

Sosyal belediyecilik çalışmaları gibi konularda Şahinbey Belediyesi’nin deneyimleri Halep’e aktarılacak.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, “İlçemizde yürüttüğümüz çalışmalarla edindiğimiz tecrübeleri Halep’in yeniden ihyasına destek olmak için paylaşacağız. Bu iş birliğinin Halep’e ve Suriyeli kardeşlerimize hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

KADİM ESERLER İÇİN TEKNİK İNCELEME

Ziyaret kapsamında, Halep’in tarihi bölgelerinde incelemelerde bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve beraberindeki heyet, ecdat mirası olan kadim eserlerde restorasyon, koruma ve yeniden canlandırma çalışmalarına ilişkin değerlendirmeler yaptı. Yapılan teknik incelemeler, iki şehir arasında kültürel mirasın korunmasına yönelik ortak bir perspektifin gelişmesini sağladı.

“İŞ BİRLİKLERİMİZ DEVAM EDECEK”

Halep’te gerçekleştirilen görüşmelerde şehrin yeniden imarı, sosyo-ekonomik yapının güçlendirilmesi ve sosyal projelerin yaygınlaştırılması başlıklarında yoğun bir fikir alışverişi yapıldı.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, “Köklerimizden aldığımız güçle bölgedeki iş birliklerine katkı sunmaya devam edeceğiz. Halep’te gerçekleştirdiğimiz görüşmeler son derece verimliydi” ifadelerini kullandı.

HALEP VALİSİ’NE TEŞEKKÜR

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ziyaret boyunca gösterdiği misafirperverlik için Halep Valisi M. Azzam el-Gharib’e teşekkür ederek iki şehir arasındaki ortak çalışmaların devam edeceğini vurguladı.