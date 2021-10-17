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Spor Şahinbey Belediyesi'nden çiftçilere dev destek
Spor

Şahinbey Belediyesi'nden çiftçilere dev destek

Şahinbey Belediyesi tarafından çiftçilere yapılan arpa, buğday, mercimek tohumu başta olmak üzere gübre, yem, fide ve küçük ile büyük baş hayvan desteği ile artık şehirden köye göç başladı…

Yeniakit Publisher
2021-10-17 16:12:00 -

Şahinbey Belediyesi 5 yılda binlerce tırlık tohum, fide, gübre, yem ile canlı hayvan desteğini sürdürüyor. Şahinbey Belediyesi bugüne kadar çiftçiye vermiş olduğu desteği bu yılda sürdürmeye devam ederken bu güne kadar verilen destek 250 milyon TL’yi geçti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Üreten çiftçimize ve hayvancılık yaparak katma değer yaratan köylümüze desteklerimiz artarak devam edecek. Çiftçilerimize yaptığımız destekler sonrasında köyden şehire olan göçü tersine çeviren bir ilçe olduk” diye konuştu.

Üretimin artması için çiftçilere önemli destekler sağlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bu desteğini arttırarak sürdürmeye devam ediyor. Daha önce çiftçilere 13.110 ton arpa, buğday ve mercimek, 10.070 ton gübre, 24.285 ton yem, 750.000 adet zeytin, 150.000 adet fıstık fidanı, 12.000.000 sebze-meyve fidesi, 283 aileye 3.656 adet küçük ve büyükbaş hayvanın yanı sıra 1’er ton yem desteğinde bulunan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, çiftçilere şimdiye kadar binlerce tır destek sağladıklarını ifade etti.

Çiftçiye her konuda destek verildi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçilere destek olmaya devam edeceklerini belirterek  “Şahinbey Belediyesi olarak 5 yıldır çiftçilerimize destek olmaya devam ediyoruz. Çiftçimizin özellikle buğday, arpa, mercimek gibi tohum ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden almış olduğumuz tohumları uygun fiyatla toplu bir şekilde alarak ve maliyetin yüzde 50’sini de Şahinbey Belediyesi olarak karşılayıp çiftçilerimizin köylerine kadar tohumlarını getiriyoruz. Bu yıl ki dağıtımımıza yine Kapçağız Mahallemizde başladık. Çiftçilerimize dağıtmak üzere tırlar dolusu tohum ve gübreyi ayaklarına getirdik. 5 yıldır çiftçilerimize vermiş olduğumuz tohum desteklerinin yanı sıra gübre desteği, yem desteği, arılı kovan desteği, canlı hayvan desteğinde bulunduk ve desteklere devam ediyoruz. Ayrıca 1.500 kilometre arazi yolu yaparak, meralarımızı gübreleyerek ve su kuyuları açarak çiftçilerimize her türlü anlamda desteklerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Şuana kadar çiftçilerimize yönelik vermiş olduğumuz destek 250.000.000 TL’yi aştı. Çiftçilerimize helali hoş olsun. Çiftçimiz kazandıkça ülkemiz kazanıyor. Şahinbey ilçemizde çiftçilere yönelik desteklerimize başlamadan önce ekili alan 80.000 dekar iken desteklerimizin ardından ilçemizde şuanda ekili alan 320.000 dekara çıktı. Yani ekili alan da yüzde 300’ün üzerinde artış yaşandı ve ekili alan 4 katına çıktı. Yine desteklerimiz sayesinde ilçemizdeki çiftçi sayımız 4.000 kişiden 6.600 kişiye çıktı. Artık şehirden köye dönüşler başladı. Bu desteklerle hem çiftçimiz kazanıyor hem de ülkemiz kazanıyor. İnşallah bu desteklerle çiftçimize kazandırmaya ve ülkemize kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

Girdi fiyatları arttı, tohum desteği ilaç oldu…

Şahinbey Belediyesi’nin dağıtmış olduğu arpa, buğday, mercimek ve gübre dağıtımından faydalanan çiftçiler “Şahinbey Belediye Başkanımız yıllardır bize arpa, buğday, mercimek tohumu, gübre, fide, fidan ve hayvan yemi dağıtıyor. Girdi fiyatlarının yükseldiği şu günlerde Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu bizlere destek olarak ekemediğimiz alanları ekmemizi sağladı. Kadastro yollarımızı açarak tarlalarımıza gidiş gelişimizi kolaylaştırdı. Canlı hayvan dağıtıp meralarımıza su kuyusu açtı daha ne isteye biliriz Allah kendisinden razı olsun” diye konuştular.

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