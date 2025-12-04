Şahinbey Belediyesi'nden 4.581 engelli vatandaşa akülü ve manuel tekerlekli sandalye

İnsan odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Şahinbey Belediyesi, uzun yıllardır engelli bireylerin günlük yaşamını kolaylaştıracak projeleri hayata geçiriyor. Bu kapsamda bugüne kadar 4.581 engelli vatandaşa manuel ve akülü tekerlekli sandalye teslim eden belediye, aynı zamanda 4 adet akülü araç dolum istasyonu, 11 hasta bakım yatağı, 7 akıllı klozet, 102 işitme cihazı, 463 beyaz baston ve görme engelli bilgisayarı desteğinde bulunarak engelli bireylerin ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşıladı. Engelli vatandaşların sosyal hayata katılımını artırmak amacıyla yapılan çalışmalar arasında özel oyun alanları, engelli parkı ve Akkent Spor Köyü içerisindeki Engelli Yüzme Havuzu da öne çıkan projeler arasında yer alıyor.

“4.581 AKÜLÜ VE MANUEL SANDALYE DAĞITTIK”

Bugüne kadar 4.581 adet manuel ve akülü sandalye dağıtımını yaptıklarının altını çizen Başkan Mehmet Tahmazoğlu, “3 Aralık, engelsiz kardeşlerimizin günü ama biz sloganımızda olduğu gibi bir gün değil, 365 gün sizlerle beraberiz. Sadece bugün dağıtım yapmıyoruz. İhtiyaç olduğunda her zaman kardeşlerimizin ihtiyacı olan akülü ve manuel sandalye başta olmak üzere baston, kulaklık gibi engelli kardeşlerimizin ihtiyaç duyduğu her türlü cihazı sizlere dağıtıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, ben ilk belediye başkanı olduğumda, ‘fakirin, fukaranın, garibin gurabanın ve engelli kardeşlerimizin yanında olmanı istiyorum’ dedi. Bende ‘baş üstüne’ dedim. Biz zaten her zaman bu kardeşlerimizle beraberiz. Bundan sonra da beraber olmaya devam edeceğiz. 17 yıldan bu yana aralıksız bir şekilde biriz, beraberiz. Allah bu birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Biz şu ana kadar toplam 4 bin 581 adet akülü ve manuel sandalye dağıttık. Bu sandalyelerin birçoğu özellikli sandalyeler. Bu sandalyelerle engelli kardeşlerimiz dışarı çıkmaya başladı, hayata karışmaya başladı. Gönül birlikteliğiyle inşallah bu engelleri hep birlikte aşacağız. Bu engelli kardeşlerimizi görmeyenler bana göre görme engellidir. Bu engelli kardeşlerimizi düşünmeyenler bana göre zihinsel engellidir, asıl engelli onlardır. Biz her zaman sizinle birlikte olduk, bundan sonra da inşallah birlikte olmaya devam edeceğiz” dedi.

MİNİK ALİ’YE SÜRPRİZ

Engellilere sadece bir gün değil, 365 gün sahip çıktıklarını belirten Tahmazoğlu, bisiklet hediye ettiği Mehmet Ali ile arasında geçen diyaloğu anlatarak; “İki gün önce yine bir okul ziyaretindeydim, Mehmet Ali kardeşim, ‘benim de bir bisiklete ihtiyacım var’ dedi. Bende hemen ‘canın sağ olsun’ dedim. Mehmet Ali, ‘ben okula gidip gelirken zorlanıyorum, bir bisikletim olsun, okula bisikletle gideyim geleyim’ dedi. Biz de ‘baş üstüne Mehmet Ali, senin canın ciğerin sağ olsun’ dedik. Hemen bir günde bisikleti İzmir'den geldi. Bisikleti Mehmet Ali’ye hediye ettik” şeklinde konuştu.

Şahinbey Belediyesi hizmet binası önünde “Bir Gün Değil 365 Gün Beraberiz” temasıyla düzenlenen törende, geçtiğimiz günlerde Kurtuluş İlkokulu’nu ziyaret eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’ndan okula gidip gelebilmek için bisiklet isteyen doğuştan bedensel engelli ilkokul 1’inci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Mehmet Ali Armağan’a istediği bisiklet hediye edildi. Bisikletini alan ve büyük bir sevinç yaşayan Armağan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür etti.

“ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur, “Evet, çok özel, çok anlamlı bir gün ve ben bugüne kadar her vatandaşımızın yanında olan kıymetli Şahinbey Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Sizler bizler için o kadar kıymetli, o kadar özelsiniz ki Cumhurbaşkanımız iktidara geldiği günden beri ayırt etmeksizin ev içerisinde olan ve hiçbir zaman engel tanımayan her bir vatandaşımızın yanında oldu. Belediyeler olarak, yerel yöneticiler olarak bizler de onun izinde, onu örnek alarak her türlü hizmeti yapmaya devam ettik, devam ediyoruz. Şahinbey Belediye Başkanımız öğrencilerimize, gencimize, yaşlılarımıza, çocuklarımıza gece gündüz hizmet ediyor ve inşallah etmeye de devam edecek” diye konuştu.

BAŞKAN TAHMAZOĞLU’NUN ÇALIŞMALARIYLA GURUR DUYUYORUZ

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun yaptığı çalışmaları tebrik eden AK Parti İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, “Her zamanki gibi başarılarını örnek aldığımız kıymetli Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum. Çok kıymetli hizmetler yapıyor. Bugünkü yapmış olduğumuz faaliyet de hakikaten takdire şayan. Bu kıymetli kardeşlerimi gördüğüm zaman ben kendisiyle gurur duyuyorum. Kendisini ve çalışanlarını da canı yürekten kutluyorum. Hepsinin emekleri var bu faaliyetlerde. İnşallah bu çalışmaların devamında bekliyoruz. Zaten üstüne düşen her şeyi de yapıyor. Biz de her zaman kendisinin yanındayız. Çok kıymetli kardeşlerim sizler bize Cumhurbaşkanımızın emanetlerisiniz. Cumhurbaşkanımız ‘her fırsatta engellilerimize, dezavantajlı ailelerimize, sahip çıkacaksınız. Onların yanında olacaksınız. Bir de beraber olacaksınız’ diye bize emir veriyor. Biz her zaman sizin yanınızdayız, sizin hizmetinizdeyiz. Yirmi dört saat telefonumuz da açık. Bana düşen ne olursa lütfen çekinmeyin, beni arayın. Kardeşiniz sizin emrinizde. Hepinizi hürmetle muhabbette selamlıyorum” dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle geleneksel olarak gerçekleştirilen tekerlekli sandalye dağıtım töreninde, bu yıl da aralarında kadın, erkek, çocuk, genç ve yaşlıların bulunduğu 177 bedensel engelli birey akülü veya manuel sandalyesine kavuşarak büyük sevinç yaşadı.

Düzenlenen programa Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun yanı sıra AK Parti İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur, STK Temsilcileri, Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.