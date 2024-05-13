Şahinbey Belediyesi “Çanakkale ruhu”nu canlı tutuyor: 218 bin 329 öğrenci ecdatla buluşacak... Gazi torunları Çanakkale’de

Şahinbey Belediyesi “Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına Projesi’ kapsamında 218.327 öğrenciyi ecdatla buluşturmaya devam ediyor.

Çanakkale’de ecdatla buluşacak olan öğrenciler, bilgilendirme toplantısında Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile bir araya geldi. Bugün düzenlenen panele Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ve Akit TV Genel Koordinatörü Serdar Uslu da katıldı.

Proje kapsamında bugüne kadar 186.000 öğrenci ve vatandaş Çanakkale’de ecdada dua etti. Yıl sonuna kadar toplam 218.327 öğrenci ve vatandaş, ecdada dua için Çanakkale'ye gidecek.

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Bu vatan toprakları kolay kazanılmadı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gazi torunlarının, şehitler diyarını ziyaret etmeye devam ettiklerini belirterek şunları söyledi:

“Çanakkale; milletimizin bağımsızlığı söz konusu olduğunda neler yapabileceğini anlatan büyük bir kahramanlık hikayesidir. Çanakkale, vatanı korumak için Türk ulusunun şahlandığı topraklardır. Çanakkale muzaffer ordumuzun sonuna kadar direniş gösterdiği, çelik ile barutun; imanın, inancın, azmin ve mücadelenin karşısında yenik düştüğü yerdir. Şahinbey Belediyesi olarak, ecdadımızın milli ve manevi mirasına sahip çıkıyoruz. Şanlı tarihimizin koruyucuları olan gençlerimiz ecdadın emanetini, bu toprakların nasıl kazanıldığını, yarınlarımıza anlatıyor ve yerinde yaşatmak için vatandaşlarımızı bu topraklarla buluşturuyoruz. Bu anlayış ile; kudretli ecdadın, vefakâr torunları olarak; 2.729 Aziz Şehidimizin na’şının bulunduğu 4 Şehitliğimizi ihya ederek gün yüzüne çıkardık. (Süngübayırı, Albayrak Sırtı, Kılıçdere 1 ve Kılıçdere 2), Şahinbey Belediyesi olarak, Eceabat İlçesine 15.033 m² park yaptık. 2015 yılında “Gaziler Diyarından, Şehitler Diyarına” projemizi başlattık. Mehmetçiklerimizi, ana kuzularını anmak ve büyük mücadelenin izlerini görmek için bugüne kadar 186.000 öğrenci ve vatandaşımızı uçakla Çanakkale’ye getirerek ecdadımızla buluşturduk, hayır dualarını aldık. Bu yılın sonunda, toplamda 218.327 Şahinbeyli öğrenci ve vatandaşımızı, milletin kalbinde iz bırakan kahramanlarla bir araya getirmiş olacağız. Dünya’ya şan salmış Zaferin, şerefini bizlere armağan eden Kahraman Mehmetçiklerimizi, Atatürk ve silah arkadaşlarını; rahmetle, minnetle, yâd ediyorum.”