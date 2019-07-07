Şahinbey belediyesi bankam atıkla ödüllendiriyor

Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı sıfır atık projesi kapsamında geri dönüşümde çok önemli yol kat edilirken, Şahinbey Belediyesi’nin Türkiye’de bir ilk olan ‘Bankam Atık’ projesinden altın kazanan vatandaşların sayısı artıyor.

Çevre bilinciyle hareket eden Şahinbey Belediyesi geçtiğimiz aylarda yeşil düdük projesiyle gündeme gelirken şimdi ise Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, ilçe genelinde ev ve iş yerlerindeki geri dönüşüm malzemelerini toplayarak getiren tüm vatandaşlara altın dağıtıyor. Proje kapsamında altın kazanmayı hak eden vatandaşlara altınlarını Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu verdi.

2023 hedefini yakaladık

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, günlük 120 ton geri dönüşüm malzemesi toplandığını belirterek,“Gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakabilmek için çevre temizliği çok önemli. Bu anlamda Şahinbey Belediyesi olarak çöplerimizi düzenli olarak topluyoruz. Ama çöplerin içerisine atılan bir çok atık geri dönüşüm malzemesi. Bunları geri dönüşüm projemizle yeniden ekonomimize kazandırabiliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın değerli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendinin başlattığı sıfır atık porjesi kapsamında Şahinbey Belediyesi olarak günlük 120 ton civarında geri dönüşüm malzemesi topluyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak 2023 hedeflerini şimdiden yakalamış durumdayız. Bu çerçevede Bankam Atık Projesi’ni başlattık ve bu projeye vatandaşlarımız büyük destek veriyorlar. Bankam Atık Projemize destek veren Tuba Yılmaz Hanım, bizden çeyrek altın ve Mehmet Çetin İmer Bey ise gram altın kazandı. Bu duyarlılıklarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bu duyarlılık arttıkça çöpe giden bir çok geri dönüşüm malzemesi ekonomimize yeniden kazandırılacak hem de çevre kirliliğini ciddi anlamda önlemiş olacağız. Birkez daha projemize katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyorum

Bankam atık projesine destek vererek çeyrek altın kazanan Tuba Yılmaz, Şahinbey Belediyesi’nin tüm projelerinin ayrı bir değer ve önem taşıdığına dikkati çekerek, “Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu’na bu projesinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza daha temiz bir dünya bırakma adına yapılan çok güzel bir proje biz de bu projenin bir parçası olmayaçalıştık Başkanımıza bir kez daha böyle bir projeyi hayata geçirdiği için teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Çevreye karşı duyarlı olmalıyız

Bankam Atık projesinden gram altın kazanan Mehmet Çetin İmer ise vatandaşların çevreye karşı daha duyarlı olmaları gerektiğini belirterek, “Bu proje olsada olmasada çevremize karşı duyarlı olmamız gerekiyor. Bazı duyarsız kişiler ellerinde ne var ne yoksa çöp konteynerleri yerine yerlere atıyorlar. Bu çöpleri sen, ben toplamazsak ve çevre bilinci aşılanmazsa gelecek nesillere nasıl temiz bir dünya bırakabiliriz” diye konuştu.