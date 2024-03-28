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Aktüel Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu, akit’i ziyaret etti! İlk işimiz, ilçemizde kentsel dönüşümü başlatmak oldu
Aktüel

Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu, akit’i ziyaret etti! İlk işimiz, ilçemizde kentsel dönüşümü başlatmak oldu

Yeniakit Publisher
2024-03-28 11:10:00 -
Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu, akit’i ziyaret etti! İlk işimiz, ilçemizde kentsel dönüşümü başlatmak oldu

Gaziantep'in Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Akit Medya Grubu'nu ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanımız Osman Nuri Karahasanoğlu ile görüştü ve ardından akit tv'de programa katıldı. 330 bin Suriyeli geçici sığınmacının yaşadığı Şahinbey’de kentsel dönüşümü dert olmaktan çıkardıklarını belirten Tahmazoğlu, “Mahalle bazlı 10 bin 350 bağımsız bölümün dönüşümünü sağladık” dedi.

ALİ KANTARCI  İSTANBUL

Akit, yerel seçimlere sayılı günler kala önemli bir misafirini ağırlamaya devam ediyor. Görev süresi boyunca milletin teveccühü ile seçildiği Şahinbey’e çağ atlatan ve sayısız projelere imza atan Gaziantep’in Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu gazetemizi ziyaret etti. Ev sahipliğini Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nuri Karahasanoğlu’nun yaptığı samimi ziyarette Tahmazoğlu Şahinbey için yeni projeleri anlattı. Ziyaretin akabinde akit TV’de yayınlanan Haber 12 Programına konuk olan Tahmazoğlu, ilçede yeni dönemin prestijli projelerin hayata geçirildiği bir prestij dönemi olacağını söyledi.

Göreve geldiklerinden beri 10 bin 350 bağımsız bölümün dönüşümünü sağladıklarını ve kentsel dönüşüm sorununu ortadan kaldırdıklarını anlatan Tahmazoğlu, “6 Şubat depremlerinde Şahinbey’de hiç apartman yıkılmadı sadece 4 adet yığma bina yıkıldı. İlçemize yeni bulvarlar, yollar, parklar, caddeler, tüneller, köprüler, kütüphaneler, bisiklet yolları kazandırdık. İlçenin belinde 40 yıldır kambur olarak duran sanayiyi çıkararak kurduğumuz 320 dönümlük sanayi sitesine taşıdık. Esnafı kira öder gibi iş yeri sahibi yaptık. AK Parti belediye başkanları olarak dinlenmeyi kabre bıraktık. Durmayacağız bu yaptıklarımızın üzerine kata kata daha da ileri gideceğiz” dedi.

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