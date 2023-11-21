Şahin Karasar belediye başkanı adayı oldu
Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde belediye başkanlığı için aday olduğunu duyurdu.
Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, sosyal medya hesabından adaylık açıklamasında bulundu. Karasar, "31 Mart Yerel Seçimlerine yaklaşırken, uzun yıllar Akademik ve Sosyal olarak hizmet etme şansı bulduğum Maltepe’miza Belediye Başkanı olarak hizmet etmeye talip oldum. Bu vesileyle AK Parti Maltepe Belediye Başkan Aday Adaylığı müracaatımı gerçekleştirdim" dedi.