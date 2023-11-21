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Siyaset Şahin Karasar belediye başkanı adayı oldu
Siyaset

Şahin Karasar belediye başkanı adayı oldu

Yeniakit Publisher
2023-11-21 17:24:00 -
Şahin Karasar belediye başkanı adayı oldu

Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde belediye başkanlığı için aday olduğunu duyurdu.

Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, sosyal medya hesabından adaylık açıklamasında bulundu. Karasar, "31 Mart Yerel Seçimlerine yaklaşırken, uzun yıllar Akademik ve Sosyal olarak hizmet etme şansı bulduğum Maltepe’miza Belediye Başkanı olarak hizmet etmeye talip oldum. Bu vesileyle AK Parti Maltepe Belediye Başkan Aday Adaylığı müracaatımı gerçekleştirdim" dedi.

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