Sahilden bir kamyon dolusu ambalaj atığı çıktı

İzmir’in Dikili ilçesinde, yaz aylarında nüfus yoğunluğunun artmasıyla sahillerde oluşan kirliliğe dikkat çekmek amacıyla düzenlenen atık toplama etkinliği yoğun ilgi görürken, etkinlikte bir kamyon geri dönüştürülebilir içecek ambalajı ve iki büyük poşet izmarit toplandı.

Günübirlik tatilcilerin zaman zaman akınına uğrayan Dikili ilçesindeki Bademli halk plajında, atık toplama etkinliği düzenlendi. Akademi Çevre A.Ş.’nin desteğiyle yapılan etkinlikte tatilciler, hep birlikte atıkları topladı. Gün boyunca devam eden etkinlikte, çevre kirliliğine neden olan tüm atık maddeleri toplayanlara bedava su ve dondurma dağıtıldı.

Sahillerde oluşan kirliliğe dikkat çekmek için yapılan etkinlikte, bir kamyon geri dönüştürülebilir içecek ambalajı ve iki büyük poşet izmarit toplanması ise dikkat çekti. Toplanan pet şişelerin bir kısmı ile Zeliha Sunal ve tasarımcı Buket Atalay da balık modeli yaptı.

Etkinliğin sonunda sahil tertemiz bir görünümüne kavuştu.