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Aktüel Sahilde yiyecek arayan "yer sincapları" tatilcilerin ilgisini çekiyor
Aktüel

Sahilde yiyecek arayan "yer sincapları" tatilcilerin ilgisini çekiyor

Yeniakit Publisher
2020-08-25 09:25:06 -
Sahilde yiyecek arayan "yer sincapları" tatilcilerin ilgisini çekiyor

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesinde, yiyecek aramak için yuvalarından çıkan yer sincapları, sahilde tatilcilerin ilgisini çekiyor.

"Çayır köpeği" olarak da bilinen, sincapgiller üyesi yer sincapları, Karaincirli sahili yakınındaki ormanlık alanca çokça bulunuyor.

Toprak altında açtıkları küçük yuvalarından yiyecek bulmak için zaman zaman dışarıya çıkıp sahile inen yer sincapları, sevimli halleriyle tatilcilerin dikkatini çekiyor.

- "Yer sincapları köyümüzün bir hayvanı gibi oldu"

Karaincirli köyünden Mehmet Sarıtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denize girmek için sahile gelen tatilcilerin yer sincaplarına ilgi gösterdiğini söyledi.

Sincapların sayılarında, son yıllarda artış yaşandığını belirten Sarıtaş, "Yer sincapları köyümüzün bir hayvanı gibi oldu. Kumsal ve ormanlık arasındaki yumuşak toprak olan alana yuva yapıyorlar. İlk zamanlar insanlar varken yuvalarından çıkmıyorlardı, bu yıl iyice insanlara alıştılar. Bir metreye kadar yaklaşabiliyorlar. Yer sincaplarını gören tatilciler de yuvalarına doğru kuru yemiş atıyor." diye konuştu.

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