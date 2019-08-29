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Sahil ve koylar denetimli serbestlik hükümlülerince temizlendi

Her yıl binlerce yerli ve bayancı turistin ziyaret ettiği Muğla’da tatilcilerin sahile, koylara ve yollara bıraktıkları çöpler denetimli serbestlik ve açık cezaevi hükümlülerince temizleniyor.

29 Ağustos 2019 Perşembe 13:27
Sahil ve koylar denetimli serbestlik hükümlülerince temizlendi

Her yıl binlerce yerli ve bayancı turistin ziyaret ettiği Muğla’da tatilcilerin sahile, koylara ve yollara bıraktıkları çöpler denetimli serbestlik ve açık cezaevi hükümlülerince temizleniyor.


Muğla’nın ‘Sakin Kent’ unvanlı günübirlik tatil beldesi Akyaka sahili ve kıyaları denetimli serbestlik hükümlüleri tarafından temizlendi. 4 bin yerleşik nüfusu bulunan Akyaka yaz aylarında 100 bin nüfusa ulaşırken, tatilcilerin koylara ve yol kenarlarına attıkları çöp ve atıklar poşetlere alınarak belediye ekiplerine teslim edildi.


Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ‘Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi’ kapsamında sahil, koy ve yol kenarlarındaki çöpler denetimli serbestlikten faydalanan hükümlüler ile Açık Ceza ve İnfaz Kurumundaki hükümlülerce toplandı.


İnfaz çalışmalarının toplum nezdinde daha yakından tanınması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Akyaka sahili, Akyaka-Akbük arasındaki yol ve koylarda bulunan çöpler poşetlere konularak Ula Belediyesi araçları ile alınarak çöp deponi alanlarına taşındı.


Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, “Bugün Muğla’mızın güzel beldesi Akyaka’da Büyükşehir belediyemizin ve Cumhuriyet Başsavcılığımızın birimlerinin müşterek organizasyonu ile çevre temizliği yapacağız. Akyaka turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bir yer. Ama buna bağlı olarak çevre kirliliği de oluşuyor. Biz de hükümlülerimiz ile birlikte bu gün çevre temizliğine katkıda bulunacağız. Hükümlülerimiz toplumumuzun bir parçası. Anlamlı bir parçası. Birçok sosyal sorumluluk projelerinde bu şekilde görev alıyorlar. Bu organizasyonda emeği geçen Büyükşehirimizin başka Başkan Vekili olmak üzere tüm yetkililerine ve Açık Ceza İnfaz Kurumumuza ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. İnşallah faydalı olur” dedi.


Muğla Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkan vekili Cumhur Çoban, “Türkiye’mizin çeşitli yerlerinden ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen insanlar bu güzellikleri paylaşıyorlar. Burada tatillerini yapıyorlar ama maalesef bazı insanlarımız hala çevre ile ilgili duyarlılık gelişmemiş. Bu duyarlılık gelişmediği için de çevre kirliliği oluşuyor. Bu kirliliği ortadan kaldırmak için Sayın başsavcım., Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Cezaevi Müdürlüğümüz ile işbirliği yaparak bu olumsuzluğu ve kirliliği gidermek için bir çalışma düşünülmüş. Bu projede yer alan Başsavcımıza, Cezaevi müdürümüze ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüze ve özellikle Denetimli Serbestlik bünyesinde kamu yararına hizmet veren hükümlülerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 13:27
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