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Yerel

Sahil şeritlerinde temizlik mesaisi

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin turistik beldelerindeki sahil şeritlerinde rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra sahil şeritlerinde ekstra çevre temizliği gerçekleştiriyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 14:27:55 -
Sahil şeritlerinde temizlik mesaisi

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin turistik beldelerindeki sahil şeritlerinde rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra sahil şeritlerinde ekstra çevre temizliği gerçekleştiriyor.


Korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında geçtiğimiz haftalarda uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlamasının, yeni normalleşme süreci ile birlikte kaldırılmasının ardından, özellikle yazlık konutların bulunduğu Değirmenaltı, Altınova, Barbaros ve Kumbağ Mahalleleri hareketli günler geçirmeye başlamıştı. Bu mahallelerde yaşanan nüfus artışı ile birlikte gerçekleştirilen temizlik çalışmalarına artan ihtiyacı karşılamak amacıyla hız veren Süleymanpaşa Belediyesi, dört mahallede rutin çöp toplama ve temizlik çalışmalarının yanı sıra sahil şeritlerinde de ekstra temizlik çalışması yürütüyor.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Mart ayından bu yana sağlığımızı tehdit eden ve günlük hayatımızı olumsuz etkileyen salgının yayılma hızını yavaşlattığımız bugünlerde sahil beldelerimizde başlayan hareketlilikle birlikte belediye olarak bu bölgelerde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Yaz boyunca sahil şeritlerindeki temizlik çalışmalarımızı sürdürerek tatillerini şehrimizde geçiren vatandaşlarımızla bu mahallelerimizde ikamet eden hemşehrilerimizin sağlıklı ve keyifli bir yaz geçirmeleri için mesai harcayacağız” diye konuştu.

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