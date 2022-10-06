Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular, 10-20 Ekim 2022 tarihleri arasında sadece https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru sonuçları adaylara www.sg.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecektir.

b. Başvurular; 10 Ekim 2022 saat 14:00’te başlayıp, 20 Ekim 2022 saat 14:00’te sona erecektir. Tüm branşların veya bazı branşların başvuru sayısında istenilen sayıya ulaşılamaz ise idare tarafından başvuru süresi, tüm branşlar veya bazı branşlar için uzatılabilecektir. Bu durum, www.sg.gov.tr internet adresinden bilahare belirtilecektir.

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